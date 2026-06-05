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La camiseta que es furor de ventas en la previa del Mundial 2026 y la causa por la que es difícil que se pueda utilizar en algún partido

Los aficionados del mundo sorprendieron con una elección de compra que no estaba en los planes

5 de junio de 2026 13:48 hs
La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026

Solo quedan seis días para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México en el que tomarán parte por primera vez 48 selecciones y en el que se disputarán 104 encuentros. Entre tantos combinados nacionales, hay una camiseta que es furor en venta previo al inicio de la fiesta máxima del fútbol y es la de alternativa de Curazao.

Varios países son los que debutarán en una Copa del Mundo.

Ellos son Cabo Verde -que integra el grupo de Uruguay-, Curazao, Uzbekistán y Jordania, que enfrentará al campeón del mundo Argentina.

La camiseta de alternativa de Curazao causa furor: mirá el por qué

La sorpresa de las ventas de camisetas en la previa del Mundial 2026 la dio la de alternativa de la selección de Curazao.

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Pero de manera increíble, a pesar de ser un éxito de ventas, la camiseta de visitante de este seleccionado podría no usarse en la Copa del Mundo.

El motivo radica en la guía de uniformes de la FIFA para la fase de grupos.

curazao
La camiseta de alternativa de Curazao para el Mundial 2026 es furor en ventas en la previa de la Copa del Mundo

La camiseta de alternativa de Curazao para el Mundial 2026 es furor en ventas en la previa de la Copa del Mundo

Según el documento, Curazao usará su uniforme principal en los tres partidos del Grupo E.

Allí enfrentará a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Dado que los partidos no presentan un conflicto de colores que requiera un cambio de uniforme, no se espera que se use la camiseta de visitante. Esta casaca es una de las más codiciadas del Mundial y si Curazao no clasifica a los cuartos de final (la tiene muy difícil), seguramente no se podrá ver en el Mundial 2026.

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