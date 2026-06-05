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Mundial 2026: el clima que se espera entre calor y tormentas eléctricas, complicará mucho según las predicciones, y el partido de mayor riesgo es el de Uruguay vs España

Se espera una Copa del Mundo en el que se utilizará mucho el protocolo existente sobre todo, en Estados Unidos

5 de junio de 2026 13:17 hs
Tormentas con rayos se esperan en el Mundial 2026

Tormentas con rayos se esperan en el Mundial 2026

Mariana SUAREZ / AFP

El Mundial 2026 ya es un hecho y solo restan seis días para que comience la máxima fiesta del fútbol del planeta que se llevará a cabo por primera vez con 48 participantes, y en Estados Unidos, Canadá y México.

En el primero de los países citados, existe un protocolo con relación al clima y a las tormentas eléctricas que llevan a suspender automáticamente los partidos que corran riesgo de jugarse de esa manera.

Esto ya se vivió con varios encuentros del pasado Mundial de Clubes 2025 que, o fueron pospuestos en el horario en el que se iban a jugar, o se postergaron para el otro día.

Cuando se organizó el Mundial 2026 para estas fechas, mucha gente puso el foco en que ello podría suceder y todo apunta a que así será.

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El pronóstico del clima y un partido de Uruguay en riesgo

Según las predicciones hechas en Estados Unidos, habrá interferencia climática que afectará a varios encuentros en el Mundial 2026.

Un estudio realizado por la organización Climate Central divulgado en las últimas horas reveló que 97 de los 104 partidos de la Copa del Mundo deberían ser perjudicados por el clima.

Según el estudio, 49 de los 104 encuentros tienen más del 50% de probabilidades de jugarse bajo un calor superior a 28ºC y el partido con mayor riesgo es España vs. Uruguay el 26 de junio, en Guadalajara.

Según la organización, el partido de los celestes contra los españoles tiene un 70% de probabilidades de disputarse bajo muy altas temperaturas.

El duelo se jugará a la hora 18 de México, las 21 en Uruguay.

El clima es una preocupación en el Mundial 2026 por varios factores.

Uno de ellos son las lluvias, que pueden interrumpir o posponer los partidos en caso de rayos cercanos al estadio.

Los partidos que no deben verse afectados por el clima son los sedes en Dallas, Atlanta y Houston, debido a que los estadios son cubiertos y climatizados. Uruguay no jugará ningún partido allí.

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