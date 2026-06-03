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Mirá quién ganará el Mundial 2026 según predijo una supercomputadora a través de un método de simulaciones: su pronóstico sobre Uruguay

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa viaja el próximo 9 de junio a la Copa del Mundo y solo convirtió 10 goles en sus últimos 10 partidos

3 de junio de 2026 15:20 hs
El equipo formado de Uruguay ante Inglaterra en Wembley

El equipo formado de Uruguay ante Inglaterra en Wembley

FOTO: AFP

A ocho días del inicio del Mundial 2026, las predicciones sobre el futuro campeón están a la orden del día y una supercomputadora determinó qué combinado será el ganador, y también predijo las posibilidades que tiene la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el mismo.

La misma colocó a España como principal candidata a levantar el trofeo el próximo 19 de julio, con 16,1% de probabilidades de consagrarse, por delante de Francia (13%) e Inglaterra (11,2%), según la última actualización de las simulaciones de Opta Analystis.

El lugar de otras selecciones y en que puesto aparece Uruguay

En la proyección de la supercomputadora, Argentina, campeón vigente, se ubica cuarto con 10,4%.

Al mismo tiempo, los dirigidos por Lionel Scaloni tienen más del 45% de posibilidades de llegar a cuartos de final, más del 30% para clasificar a las semifinales y por encima del 18% de disputar la propia final.

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El modelo también redujo de forma marcada las chances de Brasil: tras haber sido favorito en su pronóstico para 2022, ahora aparece fuera del top 5 y figura sexto, con poco más del 6% de chances de título. Por delante suyo también figura Portugal, quinto con 7%, mientras que Alemania aparece séptima con 5,1%.

Para obtener esas cifras, la supercomputadora ejecutó cerca de 10.000 escenarios de simulación.

Opta
Las predicciones de la supercomputadora de Opta sobre los candidatos a ganar el Mundial 2026

Las predicciones de la supercomputadora de Opta sobre los candidatos a ganar el Mundial 2026

En ese contexto, en 35,9% de los casos el campeón sería un seleccionado que nunca ganó el torneo.

La empresa Opta sumó antecedentes recientes que respaldan su método: en el Mundial de Clubes 2025, su supercomputadora señaló a Chelsea como el rival a vencer y el equipo terminó quedándose con el título.

En el caso de Uruguay, la supercomputadora lo coloca en el puesto 13 de las 20 selecciones que quedaron con mejor puntuación.

Mientras da a España como ganador del Mundial 2026 con un 16%, a los celestes en este rubro le da solamente un 1,3%.

A su vez, los dirigidos por Marcelo Bielsa cuentan con un 20,7% de posibilidades de llegar a cuartos de final, un 10,4% para clasificar a las semifinales y solo el 4,4% de disputar la final de la Copa del Mundo.

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