Nacional vs Tigre: en un momento crítico, el tricolor vuelve al plano internacional por los playoffs de octavos de Copa Sudamericana, con el partido de ida en el Gran Parque Central

Con un empate y una derrota en los dos partidos que disputó desde la vuelta del fútbol uruguayo luego del parate por el Mundial 2026, Nacional , en un momento crítico en lo deportivo e institucional, juega este martes ante Tigre por los playoffs de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana .

El partido será desde las 19:00 en el Gran Parque Central, escenario donde los albos perdieron el pasado viernes por el Torneo Intermedio ante Wanderers, equipo que desde que comenzó la temporada busca la permanencia.

En sus dos presentaciones luego del receso por el Mundial, el equipo de Jorge Bava ha dejado gusto a poco, pese a que el DT tuvo varios días de trabajo con el plantel en la pretemporada.

Ante Danubio en Jardines, en su primer partido del segundo semestre, los tricolores igualaron sin goles.

El fichaje que Nacional cerró a contrarreloj y que se mete en la lista del playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana

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Y el viernes, ante Wanderers, estuvieron 2-0 abajo y lograron el descuento por intermedio de Luciano Boggio en el final, lo que no le alcanzó.

Refuerzos en dudas

Los tres refuerzos internacionales que habían debutado con actuaciones aceptables ante Danubio, el arquero argentino Alexis Martín Arias, al defensa costarricense Francisco Calvo y el volante argentino Bruno Zuculini, dejaron dudas frente a los bohemios.

El golero cometió un error en una salida afuera del área, tocó la pelota con la mano, lo que le costó la tarjeta y dejar a su equipo con 10. Fue reemplazado por Luis Mejía, quien había perdido la titularidad, y que respondió en gran forma, salvando varios goles, si bien le marcaron el segundo.

Luciano Cosentino y Alexis Arias Foto: Dante Fernández/Focouy

Por su parte, Zuculini cometió varias faltas, incluso cuando tenía tarjeta amarilla, pero no llegó a ser expulsado por el juez Andrés Matonte, lo que llamó la atención ante la reiteración de infracciones del argentino.

Mientras que el tico Calvo, que había jugado de zaguero, se lesionó y tiene muy comprometida su presencia este martes.

Otro de los fichajes a modo de apuesta que hizo el club, el delantero Tiziano Correa, tuvo su debut ante Wanderers y protagonizó jugadas interesantes, lo que podría hacer que Bava vuelva a tenerlo en cuenta este martes por la Copa Sudamericana.

los tricolores también ficharon a Benjamín Núñez, que aún no debutó, y este lunes cerraron a Santiago Silva, quien se mete en la lista de buena fe y se espera que esté a la orden en la revancha.

Polémica en directiva y el premio en juego

Nacional llega a esta instancia luego de días con cruce de declaraciones a nivel de directivos, entre el oficialismo y la oposición, como también nuevamente comentarios sobre el presente deportivo del club.

Jorge Bava Foto: Dante Fernández/Focouy

Además, los tricolores atraviesan un período de pases con escasos recursos, a la espera de concretar alguna venta además de la del juvenil Federico Bais a Catar, lo que implica que deban buscar préstamos a la hora de sumar fichajes.

Con su participación en los playoffs de la Copa Sudamericana, Nacional se asegurará US$ 500.000.

Si pasa la llave, que se definirá el próximo martes 28 en Argentina, los albos jugarán en octavos ante Montevideo City Torque.

Por disputar esa instancia el premio es de US$ 600.000, mientras que el que pase a cuartos de final recibirá US$ 700.000.

El probable equipo de Nacional

Jorge Bava definirá el equipo en la previa del partido de este martes, con la duda en el arco por el buen nivel que mostró Mejía, pero con el respaldo a Martín Arias por ser quien lo pidió; y con Calvo muy difícil que esté a la orden por el poco tiempo de recuperación tras el duro golpe que sufrió.

El probable equipo de Nacional para este martes sería con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Camilo Cándido; Bruno Zuculini, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Baltasar Barcia, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.