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La lista de buena fe de Nacional para la Copa Sudamericana con su último fichaje, muchos juveniles y un jugador que ya se despidió del club

Los albos elevaron la nómina con 50 futbolistas que podrán utilizar este martes y en el partido de vuelta de la semana próxima de visitante en Victoria

21 de julio de 2026 9:21 hs
Santiago Silva y Ricardo Vairo

Santiago Silva y Ricardo Vairo

Nacional dio a conocer este lunes la lista de buena fe para los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana en la previa del partido de ida de esa fase que juega este martes a las 19:00 ante Tigre de Argentina en el Gran Parque Central.

Como establece la Conmebol, los albos elevaron la nómina con 50 futbolistas que podrán utilizar este martes y en el partido de vuelta de la semana próxima de visitante en Victoria, donde se definirá la llave.

Jorge Bava

Jorge Bava

El ganador clasificará a octavos de final de la Sudamericana, donde espera Montevideo City Torque, el otro club uruguayo en el certamen que pasó directo al cuadro principal tras ser primero en su grupo.

En esa siguiente fase los tricolores podrán presentar una nueva lista de buena fe que podrá tener hasta cinco cambio de nombres para en caso de fichajes o bajas en el actual período de pases.

El fichaje que Nacional cerró a contrarreloj y que se mete en la lista del playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana

Nacional vs Tigre: en un momento crítico, el tricolor vuelve al plano internacional por los playoffs de octavos de Copa Sudamericana, con el partido de ida en el Gran Parque Central

Fichajes y juveniles

En la lista que presentó Nacional este lunes aparecen los jugadores del plantel principal que ya estaban en el club, los fichajes y muchos juveniles.

El volante Santiago Silva, la última contratación presentada este lunes, se metió en la nómina con el número 8 tras su llegada a préstamo desde Huachipato de Chile.

Santiago Silva y Ricardo Vairo

Santiago Silva y Ricardo Vairo

Además, están los otros fichajes realizados por el club: los argentinos Alexis Martín Arias y Bruno Zuculini, el costarricense Francisco Calvo y los uruguayos Tiziano Correa y Benjamín Núñez.

En la lista también aparece Federico Bais, el lateral izquierdo juvenil que días atrás se despidió ya que continuará su carrera en Catar, aunque por ahora parece no estar cerrado su traspaso.

Entre los 50 nombres también hay muchos juveniles, algunos de ellos con minutos en Primera y otros que aún no han jugado en la principal categoría.

Así, aparecen algunos jugadores que estuvieron en la pretemporada de verano, en convocatorias y partidos de este año como Román Clematte, Juan Ignacio García, Luciano González, Luciano Rodríguez, Mateo Soria, Felipe Bianchi y Luciano Montaos.

También hay juveniles que aún no han tenido presencias en Primera, como Federico Pedrouzo, Ezequiel Irute, Mauro Martínez, Juan Pinto, Joaquín Lauz, Felipe De León, Nahuel Pérez, Thomas Giraldez, Tiago Deanes, Luis Machín, Johel Farias, Bruno Bueno y Lautaro Codina.

Los 50 jugadores de la lista de Nacional:

La lista de 50 de Nacional para el playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana

La lista de 50 de Nacional para el playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana

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