La FIFA reveló los candidatos a mejor gol del Mundial 2026: cuáles son los 12 contendientes y cómo votar al ganador

La FIFA publicó la lista de candidatos al mejor gol del Mundial 2026 , o el "Goal of the Tournament", uno de los últimos premios que falta por entregar del torneo.

El listado está integrado por doce goles de los 308 que se convirtieron en el torneo , nuevo récord en la historia de la competición sostenido por el incremento de equipos (de 32 a 48) y de partidos (de 64 a 104).

Entre los goles elegidos están uno de los tres tantos de Lionel Messi a Argelia , el golazo de Kylian Mbappé en la hora a Senegal , la segunda anotación de Erling Haaland a Brasil y el gol de Ferrán Torres contra Argentina que le dio la Copa del Mundo a España.

Argentina es el único país con dos goles candidatos , ya que además del tanto de Messi también está incluido el golazo de Julián Álvarez contra Suiza.

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Es también la única selección con dos tantos recibidos en este ranking, ya que al tanto de Ferrán se suma el del caboverdiano Sidny Lopes Cabral en el cruce contra la Albiceleste por los dieciseisavos de final.

El premio a mejor gol del torneo es votado por el público. Aquellos que quieran participar deben votar en la página play.fifa.com/gott, y elegir su gol preferido. La FIFA no pide ningún requisito para esta participación.

Los goles que integran la lista son: