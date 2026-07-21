El historial de Nacional por Copa Sudamericana: su gran debut en el torneo, el golpazo contra Peñarol y la vuelta de Luis Suárez

Nacional debutará este martes a las 19:00 en la Copa Sudamericana 2026 , cuando se enfrente a Tigre por la fase preliminar de los octavos de final del torneo en el Gran Parque Central .

Será la décima participación del Tricolor en la segunda copa más importante a nivel de clubes en Sudamérica, a la que accedió luego de quedar tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Hasta el momento, el equipo uruguayo no pudo superar o igualar su mejor participación en el torneo : las semifinales de la primera edición de la copa, en 2002 . Es, junto a River Plate en 2009 y Peñarol en 2021 , lo más lejos que llegó un club de este país en la competencia.

En sus siguientes participaciones el Bolso alcanzó tres veces los cuartos de final, sufrió una dura eliminación contra Peñarol y vivió el partido de regreso de Luis Suárez al club.

La lista de buena fe de Nacional para la Copa Sudamericana con su último fichaje, muchos juveniles y un jugador que ya se despidió del club

La Copa Sudamericana 2002, la mejor participación de Nacional

Imagen de la semifinal de la Copa Sudamericana 2022 entre Nacional y Atlético Nacional Foto: Atilio

Nacional y Danubio fueron los dos clubes que representaron a Uruguay en la primera Copa Sudamericana, creada por la Conmebol en 2002 para suplir a las copas Mercosur y Merconorte.

En una edición que contó con 21 equipos y ningún representante brasileño, Nacional logró su mejor Sudamericana hasta hoy en día al llegar a las semifinales.

En los octavos de final el Bolso superó a Danubio por un global de 3-1. Empató 1-1 la ida en el Estadio Centenario, con un gol de Pierre Webó, y en la vuelta superó 2-0 al Franjeado con tantos de Richard Morales y Horacio Peralta.

Perdió 1-0 la ida contra Alianza Lima de visitante en la siguiente fase, pero revirtió la serie con un 3-1 en Montevideo, con dos tantos de Webó y otro de Morales.

En las semifinales el rival fue Atlético Nacional, que se llevó la ida por 2-1 en Medellín (el Chengue volvió a anotar). En la vuelta el resultado fue idéntico pero a favor de Nacional, con tantos de Webó y Gustavo Méndez. Todo se definió en los penales, donde Richard Morales erró su penal y Atlético Nacional pasó a la final, que perdió con San Lorenzo.

La eliminación contra Peñarol

Nacional y Peñarol cuando se enfrentaron por la Copa Sudamericana 2021 AFP

En la Copa Sudamericana 2021 se dio el primer clásico internacional del Siglo XXI entre Nacional y Peñarol. El Manya pasó de fase tras quedar primero en su grupo del torneo, mientras que Nacional pasó a la Sudamericana tras quedar tercero en la Copa Libertadores, y ambos se cruzaron en octavos de final.

La ida fue disputada en el Gran Parque Central, sin público por la pandemia de coronavirus, y Peñarol sorprendió con una victoria 2-1. Agustín Canobbio y Valentín Rodríguez anotaron los goles carboneros, y Gonzalo Bergessio descontó en la hora para Nacional.

El Bolso necesitaba dos goles de ventaja en el Campeón del Siglo para dar vuelta la serie, debido a que en ese momento valía doble el gol de visitante, pero apenas pudo anotar el 1-0 en una de las últimas jugadas del partido, con un cabezazo de Guzmán Corujo que no pudo evitar la eliminación.

El día que volvió Luis Suárez

La Copa Sudamericana 2022 fue el escenario del regreso oficial de Luis Suárez a Nacional, luego de 16 años fuera del club.

El esperado retorno del Pistolero, que contó con una expectativa que hacia tiempo no se veía en el fútbol local, se dio en el partido de ida de los cuartos de final de ese torneo, ante un poco conocido Atlético Goianiense de Brasil en el Gran Parque Central.

El retorno no fue el mejor: Suárez ingresó a los 73 minutos por Emmanuel Gigliotti cuando el partido ya iba 1-0 a favor de los brasileños, y no pudo ayudar a cambiar el sorpresivo resultado.

Una semana después el máximo goleador de la historia de la selección uruguaya volvió a salir desde el banco para la vuelta, en la que Goianiense vapuleó al Tricolor con un 3-0 que lo dejó afuera del torneo. Meses después Suárez tuvo su final feliz con la obtención del Campeonato Uruguayo de 2022.

Suárez ante Goianiense Foto: Leonardo Carreño.

Una por una, todas las participaciones de Nacional en Copa Sudamericana

De acuerdo al sitio web de estadística tricolor Atilio.uy, Nacional lleva disputados 40 partidos en la Copa Sudamericana, con 18 partidos ganados, seis empatados y 16 perdidos. Jugó un total de 20 fases eliminatorias (nunca disputó fase de grupos) y salió victorioso en 11 de ellas, con 46 goles a favor y 43 en contra.

Así culminó en cada una de sus participaciones: