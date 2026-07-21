Murió Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs. Kong", a los 18 años

La actriz actriz estadounidense Kaylee Hottle, que protagonizó la saga cinematográfica "Godzilla vs. Kong", murió en un accidente de tráfico a los 18 años.

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Hottle, quien era sorda de nacimiento, interpretó a una joven huérfana llamada Jia en la superproducción de 2021 y retomó el papel en la secuela de 2024, "Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio".

Su padre, Joshua Hottle, publicó un video en Facebook, utilizando el lenguaje de señas para confirmar la noticia de su muerte.

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Los agentes de policía de Frederick, en el estado de Maryland (noreste de EE.UU.), dijeron que se cree que el "exceso de velocidad" fue un factor en el accidente que solo involucró al vehículo en el que viajaba la actriz.

La joven y otro pasajero iban en un automóvil conducido por un joven de 19 años cuando el vehículo se salió de una carretera de dos vías y chocó contra una alcantarilla, según la Oficina del Alguacil local.

"Se cree que el exceso de velocidad fue un factor que contribuyó a la colisión", indicó la policía, que acudió al lugar de los hechos alrededor de las 02:52 local. (06:52 GMT) de este martes y está investigando el accidente.

Hottle fue trasladada a un hospital, donde más tarde se confirmó su fallecimiento. El conductor sufrió lesiones que no parecen poner en peligro su vida, mientras que el otro pasajero rechazó recibir atención médica.

Getty Images Hottle apareció en las películas de Godzilla junto a Rebecca Hall, Dan Stevens y otras estrellas de Hollywood.

"Profunda tristeza"

La Escuela para Sordos de Texas, donde Hottle había estudiado, también compartió la noticia con "profunda tristeza".

"Nuestros corazones están con la familia, los amigos, los compañeros de clase de Kaylee y todos los que la conocieron y la amaron durante este momento increíblemente difícil", decía un comunicado publicado en Instagram.

También hicieron un llamamiento para que respetaran la privacidad de su familia y no especularan sobre el accidente.

Hottle apareció en "Godzilla vs Kong" junto a estrellas de Hollywood como Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown y Rebecca Hall.

Su papel en la secuela de 2024 le valió una nominación al premio Saturn a la mejor actriz joven en una película.

Warner Bros, distribuidora de las populares películas de monstruos, rindió homenaje a la actriz junto a una foto suya en una publicación en X.

Hottle a menudo abogaba por la inclusión de las personas sordas en la industria del entretenimiento.

También apareció en varios anuncios publicitarios, entre ellos uno que promovía el apoyo a la comunidad sorda en su lucha por la igualdad de derechos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC