Abel Pintos va por una tercera función en el Sodre: los detalles del festejo de sus 30 años de música

Abel Pintos vuelve a Uruguay a celebrar sus primeras tres décadas en la música con un recorrido por grandes éxitos, desde sus inicios hasta la actualidad.

El concierto llega a Uruguay en el marco de la gira Abel 30 Años , con la que llevó sus canciones a varias ciudades argentinas con localidades agotadas, emprendió un recorrido por España y hará cinco Gran Rex –que ya están prácticamente agotados– antes del final del año.

Una celebración de 30 años de carrera , en los que se ha convertido en una de las voces inconfundibles de la música argentina. El show marca, según adelantó su producción, "un nuevo hito en su carrera que quedará guardado para siempre en la memoria y en el corazón no sólo de cada uno de sus más fieles seguidores, sino también del propio Abel".

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A fines de abril el cantante anunció que haría dos funciones, el 1 y 2 de agosto , en el Auditorio Nacional del Sodre . Pero las entradas se agotaron y decidieron agregar una tercera fecha para el próximo lunes 3 de agosto a las 21:00 .

"Me llena de alegría regresar al Auditorio del Sodre", expresó el cantante antes de su vuelta a Montevideo. "Vamos a recorrer las canciones que nos trajeron hasta hoy y a presentarles música nueva para seguir este camino juntos", agregó el cantante de Oncemil o Sin principio ni final.

Las entradas están a la venta a través de Tickantel y los precios van desde $1.900 a $6.500.

Pero además de un repaso de su carrera, Pintos trabaja en lo que se viene. Su decimoquinto disco de estudio, en el que vuelve a sus composiciones personales luego del EP, Gracias a la vida, en el que se sumergió en interpretaciones de canciones que han marcado su historia.

Sobre su próximo proyecto discográfico, el cantante argentino lanzó el último tiempo tres adelantos de su próximo álbum: Hielo al vino, Todo de mí y La culpa.

Abel 30 Años será el primer show de Abel Pintos en Montevideo en casi tres años. En 2025 se presentó en la Semana de la Cerveza en Paysandú y también cantó en la capital, pero aquel se trató de un espectáculo compartido con Luciano Pereyra en el Antel Arena.

"Gracias Montevideo. Gracias Uruguay. Nos vemos en la música", expresó Abel Pintos en sus redes sociales.