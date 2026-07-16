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El Observador / Mundial 2026 / ARGENTINA

La cábala de Luis Suárez que Giuliano Simeone sigue manteniendo con Argentina en el Mundial 2026 y que reveló que se la copió cuando fueron compañeros; mirá el video

El extremo contó la historia de cómo surgió la cábala que le siguió a Luis Suárez tras una charla cuando fueron compañeros en Atlético de Madrid; mirá el video

16 de julio de 2026 15:12 hs
Giuliano Simeone festeja el triunfo ante Inglaterra

Giuliano Simeone festeja el triunfo ante Inglaterra

Foto: AFP

El extremo Giuliano Simeone, que celebró la clasificación con Argentina a la final del Mundial 2026 con una emocionante remontada ante Inglaterra por 2-1, este miércoles en Atlanta, sigue manteniendo una cábala que le copió a Luis Suárez cuando compartieron equipo en Atlético de Madrid.

Giuliano Simeone ante Inglaterra y con la cábala que le copió a Luis Suárez

Giuliano Simeone ante Inglaterra y con la cábala que le copió a Luis Suárez

El futbolista de 23 años, hijo del “Cholo” Diego Pablo Simeone, está jugando su primera Copa del Mundo y mantiene la cábala que replicó del “Pistolero” y que ya había utilizado en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En ese torneo explicó que copió del uruguayo la cábala de vendarse una de sus manos.

Giuliano Simeone con la selección de Argentina y la mano vendada como El Pistolero

Giuliano Simeone con la selección de Argentina y la mano vendada como El Pistolero

“Voy a jugar con la mano vendada, como vengo haciendo. Cuando jugaba en el filial de Atlético de Madrid, no llevaba una buena racha de goles y justo fui citado con la Primera", explicó en una nota previa a los Juegos 2024.

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Y continuó: "Una vez, desayunando con Luis Suárez, le pregunté por qué jugaba con la mano vendada y me dijo: 'Un día, me vendé la mano, metí tres goles y empecé a jugar, y no me la saqué más'. Yo estaba pasando por una mala racha y dije: 'Total, por probar, me vendo. No voy a perder nada'. Y ese día metí dos goles, ganamos y dije 'ya está'. Desde ahí, siempre jugué con la mano vendada".

Suárez jugó la temporada 2020/21 con Atlético de Madrid, donde fue campeón de LaLiga tras su salida de FC Barcelona, y en ese período coincidió con Giuliano, quien luego fue cedido a Zaragoza y Alavés, para regresar a los colchoneros en la temporada 2024/25, club en el que se mantiene y se ha destacado, lo que llevó a Leonel Scaloni a convocarlo a la selección mayor de Argentina.

El abrazo entre Diego Simeone y Luis Suárez tras la épica victoria de Atlético de Madrid de atrás ante Valencia
El abrazo entre Diego Simeone y Luis Suárez tras la épica victoria de Atlético de Madrid de atrás ante Valencia

Giuliano calificó a Suárez como "una leyenda del fútbol" y dijo que tras aquella charla le siguió su cábala.

El extremo fue titular ante Inglaterra este miércoles en su segundo partido en el Mundial 2026, tras su debut, también en el XI inicial, ante Jordania.

Giuliano Simeone celebra su gol para Argentina ante Brasil por Eliminatorias

Giuliano Simeone celebra su gol para Argentina ante Brasil por Eliminatorias

En total suma 15 partidos con la selección argentina mayor, con siete por Eliminatorias (un gol ante Brasil), seis amistosos (un gol) y los dos en la Copa del Mundo.

"Que sigan creyendo y disfrutando"

En la final, el domingo, Argentina intentará defender su título ante España, el país donde vive Giuliano y juega en el Atlético de Madrid, en un partido donde "hay que ir con todo" para levantar nuevamente el trofeo, según manifestó el extremo, quien pidió a los hinchas "que sigan creyendo y disfrutando".

Pero la noche de este miércoles tocaba saborear la victoria, que vino además con una remontada con dos asistencias de Lionel Messi para los tantos de Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez (90+2').

Anthony Gordon y Giuliano Simeone

Anthony Gordon y Giuliano Simeone

"Estoy muy contento por todo el esfuerzo que hizo el equipo, en todo el partido. Yo estoy hace poquito en la selección y me pone muy contento que los más grandes lancen el mensaje de siempre seguir, siempre luchar", señaló a su paso por la zona mixta del Mercedes Benz Stadium.

"El grupo siempre está para nosotros por encima de todo. El grupo siempre te da confianza, en los entrenamientos, en los partidos, en charlas, eso es muy bueno", apuntó.

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