"Trabajador y luchador": los interminables elogios de Simeone para Josema Giménez tras su gol y la dedicatoria del uruguayo a "la gente que nunca ha dejado de creer" en él

Diego Pablo Simeone , entrenador del Atlético de Madrid, destacó el gol de José María Giménez , que dio el triunfo a su equipo ante Inter (2-1) en el minuto 93, y señaló del uruguayo que es un jugador "importantísimo" y que lo necesitan así.

"Giménez es un jugador importantísimo. Uno de nuestros capitanes . Lo necesitamos de esta manera. Nos transmite lo mismo que otros futbolistas importantes en otras posiciones. Debemos tenerlo lo mejor posible para que nos siga dando lo que nos da”, señaló el Cholo.

“Es un trabajador y un luchador con mucha humildad que transmite lo importante que es el equipo y su vida personal", dijo el técnico sobre el uruguayo.

"En el segundo tiempo, con el 1-1, sentí el momento de cambiar lo que estaba pasando y llegaron las alternativas con los cambios que nos dieron más personalidad para pasar a campo rival. Buscamos ganar el partido, tuvimos ocasiones y llegó el golazo de Giménez", agregó.

"Ha sido una victoria de grupo. Me quedo con el grupo y el equipo y el entendimiento de que sabemos a qué jugamos. El partido es largo y el rival duro y supimos lo que hacer en cada momento", añadió.

El festejo de José María Giménez

La dedicatoria de José María Giménez

José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, expresó este miércoles que su gol decisivo contra el Inter de Milán en el minuto 93 es “de todos” sus “seres queridos” y “de la gente que nunca ha dejado de creer” en él, al tiempo que resaltó que el centro de Antoine Griezmann en el saque de esquina fue “espectacular”.

“En el momento (del gol) empecé a pensar en mis hijos, en la fuerza que me dan en el día a día para esforzarme, mi esposa que me apoya y siempre está ayudándome… Es un gol de todos mis seres queridos. De mi familia, mis amigos, los que me acompañan siempre, de la gente que ha estado en los buenos momentos y no tan buenos y que nunca ha dejado de creer en mí”, explicó en declaraciones a ‘Movistar’ tras el encuentro.

El espectacular salto de Josema Giménez para su gol

“Sin ellos, no podría hacer lo que hago hoy”, insistió acerca de su familia, antes de revelar cómo tenía el gol en su cabeza: “Los compañeros saben que, cuando marcan en zona, es muy difícil cuando uno viene embalado. Considero que es una de mis virtudes. Y sabía que ellos parados no me podían aguantar el salto. Le pedí que la tirara colgadita, como me gusta, y puso un centro espectacular, que sólo puse la cabeza”.

El Atlético suma nueve puntos en esta Liga de Campeones a falta de tres jornadas. “La realidad que en esta edición de la Champions toca sumar puntos, es lo único que vale. Hoy era un partido muy duro, que necesitábamos ganar y, al ganarlo, nos hace pensar en que podemos creer en clasificarnos directamente”, apuntó el central uruguayo.

