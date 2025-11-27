Dólar
Compra 38,40 Venta 40,80

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"Trabajador y luchador": los interminables elogios de Simeone para Josema Giménez tras su gol y la dedicatoria del uruguayo a "la gente que nunca ha dejado de creer" en él

“Es un gol de todos mis seres queridos”, dijo José María Giménez, quien explicó cómo se elevó para su tanto para la victoria de Atlético de Madrid

27 de noviembre 2025 - 8:51hs

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó el gol de José María Giménez, que dio el triunfo a su equipo ante Inter (2-1) en el minuto 93, y señaló del uruguayo que es un jugador "importantísimo" y que lo necesitan así.

"Giménez es un jugador importantísimo. Uno de nuestros capitanes. Lo necesitamos de esta manera. Nos transmite lo mismo que otros futbolistas importantes en otras posiciones. Debemos tenerlo lo mejor posible para que nos siga dando lo que nos da”, señaló el Cholo.

Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Gimenez (L) celebrates with teammates after scoring their second goal during the UEFA Champions League, league phase day 5 football match between Club Atletico de Madrid and Inter Milan at the Metropolitano St
El festejo de José María Giménez

El festejo de José María Giménez

“Es un trabajador y un luchador con mucha humildad que transmite lo importante que es el equipo y su vida personal", dijo el técnico sobre el uruguayo.

"En el segundo tiempo, con el 1-1, sentí el momento de cambiar lo que estaba pasando y llegaron las alternativas con los cambios que nos dieron más personalidad para pasar a campo rival. Buscamos ganar el partido, tuvimos ocasiones y llegó el golazo de Giménez", agregó.

José María Giménez de Atlético de Madrid, celebra su gol y el trinunfo en la hora ante Inter de Milán por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Mirá el golazo de José María Giménez en la hora para la victoria ante Inter de Milán por la Champions League, y el festejo desenfrenado del Cholo Simeone

Federico Valverde tuvo una destacada actuación en Real Madrid en la visita ante Olympiacos por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 4-3 sobre Olympiacos por la Champions League

"Ha sido una victoria de grupo. Me quedo con el grupo y el equipo y el entendimiento de que sabemos a qué jugamos. El partido es largo y el rival duro y supimos lo que hacer en cada momento", añadió.

Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Gimenez (R) celebrates with teammates after scoring their second goal during the UEFA Champions League, league phase day 5 football match between Club Atletico de Madrid and Inter Milan at the Metropolitano St
El festejo de José María Giménez

El festejo de José María Giménez

La dedicatoria de José María Giménez

José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, expresó este miércoles que su gol decisivo contra el Inter de Milán en el minuto 93 es “de todos” sus “seres queridos” y “de la gente que nunca ha dejado de creer” en él, al tiempo que resaltó que el centro de Antoine Griezmann en el saque de esquina fue “espectacular”.

“En el momento (del gol) empecé a pensar en mis hijos, en la fuerza que me dan en el día a día para esforzarme, mi esposa que me apoya y siempre está ayudándome… Es un gol de todos mis seres queridos. De mi familia, mis amigos, los que me acompañan siempre, de la gente que ha estado en los buenos momentos y no tan buenos y que nunca ha dejado de creer en mí”, explicó en declaraciones a ‘Movistar’ tras el encuentro.

MADRID, 26/11/2025.- El defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez (d), remata ante la defensa del Inter de Milán en la jugada que ha significado el segundo gol del equipo rojiblanco durante el partido de la Liga de Campeones que Atlético
El espectacular salto de Josema Giménez para su gol

El espectacular salto de Josema Giménez para su gol

“Sin ellos, no podría hacer lo que hago hoy”, insistió acerca de su familia, antes de revelar cómo tenía el gol en su cabeza: “Los compañeros saben que, cuando marcan en zona, es muy difícil cuando uno viene embalado. Considero que es una de mis virtudes. Y sabía que ellos parados no me podían aguantar el salto. Le pedí que la tirara colgadita, como me gusta, y puso un centro espectacular, que sólo puse la cabeza”.

El Atlético suma nueve puntos en esta Liga de Campeones a falta de tres jornadas. “La realidad que en esta edición de la Champions toca sumar puntos, es lo único que vale. Hoy era un partido muy duro, que necesitábamos ganar y, al ganarlo, nos hace pensar en que podemos creer en clasificarnos directamente”, apuntó el central uruguayo.

Con base en EFE

Temas:

Simeone José María Giménez Atlético de Madrid

Seguí leyendo

Las más leídas

Tribuna alta de la Obdulio Varela del Parque Viera
DERECHOS DE TV

Primeros efectos del llamado a licitación por derechos de TV: los clubes recibirán US$ 5.500.000 para infraestructura y apuntan a 2027 con todos los estadios iluminados

Federico Valverde tuvo una destacada actuación en Real Madrid en la visita ante Olympiacos por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 4-3 sobre Olympiacos por la Champions League

Flavio Perchman y Ricardo Vairo
NACIONAL

Balance de Nacional en el primer año de Vairo y Perchman: ingresos por US$ 30 millones, transferencias por US$ 12 millones y recuperaron 6.400 socios

Maximiliano Olivera y Javier Burgos
FÚTBOL

Segunda final de la Liga AUF Uruguaya: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico Nacional vs Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos