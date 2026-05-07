Luis Mejía salió a "dar la cara" después de la nueva caída de Nacional por Copa Libertadores: "No nos está alcanzando con lo que estamos dando"

El arquero de Nacional Luis Mejía dijo que el plantel tricolor debe "asumir" la dura goleada 3-0 que recibió ante Deportes Tolima , por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , y aseguró que este es "el momento más malo" desde que llegó al club.

"Hoy fuimos superados en todas las facetas del juego. Asumir, sabemos la camiseta que estamos representando", dijo en primer lugar el golero panameño en una rueda de prensa realizada tras el encuentro, difundida por El Espectador Deportes.

Mejía expresó que el equipo debe enfocarse en el partido ante Cerro, este domingo por la última fecha del Torneo Apertura, y luego "afrontar los dos partidos que quedan para buscar la clasificación".

Tras ello, el arquero también habló sobre su situación: "Sé el arco que estoy representando, no le escapo a las críticas . Soy consciente de que acá hay que rendir partido tras partido".

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Para el panameño, que atajó un penal en el partido pero luego no pudo atajar el que le cobraron tras el rebote, Nacional debe dar "un plus más". "No nos está alcanzando con lo que estamos dando, está la preocupación de no lograr los resultados por el campeonato local, ahora dos derrotas consecutivas por Libertadores", agregó.

"Estoy acá para dar la cara, no le escondo a las críticas, ya (estoy) hace muchos años en la institución, sé los momentos buenos, los momentos malos. Seguramente este sea el momento más malo desde que estoy en Nacional", continuó Mejía, quien remarcó que "los más grandes" del plantel deben asumir la "responsabilidad" de "llevar el barco al puerto".

"Ahora hay que poner la cara y saber la camiseta que estamos representando", sentenció.