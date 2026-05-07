Un hombre de 31 años fue asesinado de un disparo en el pecho en Punta de Rieles

Un hombre de 31 años murió este jueves tras sufrir un disparo en el pecho en el barrio Punta de Rieles, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

De acuerdo a lo informado por Subrayado (Canal 10), el ataque ocurrió sobre las 03:00 en calles Géminis y Senda 1 .

Allí el hombre sufrió un disparo de arma de fuego en el pecho y terminó siendo trasladado por una vecina rumbo al centro de salud de Jardines del Hipódromo, donde falleció poco después .

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Al tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales se dirigieron al lugar y se entrevistaron con la mujer que, previo a trasladar al fallecido, escuchó varios disparos de arma de fuego , informó el consignado medio.

En la escena de los disparos trabajó personal de Policía Científica, quien realizó los relevamientos correspondientes de la escena y encontró cinco casquillos de bala.

El caso está ahora en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y la Fiscalía, que buscan esclarecer lo que pasó.