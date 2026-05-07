Tiago Palacios le dio el empate a Estudiantes de La Plata contra Cusco por la Copa Libertadores: mira el video

Los uruguayos Tiago Palacios y Fernando Muslera fueron las grandes figuras de Estudiantes de La Plata en su visita a los 3.400 metros de altitud en el que se encuentra el estadio Inca Garcilaso de la Vega , donde el Pincha restacó un empate frente a Cusco que le permitió mantenerse como escolta de Flamengo en el grupo A de la Copa Libertadores .

A falta del partido que jugarán este jueves Independiente Medellín (4 puntos) y Flamengo (7), el resultado 1-1 resultó favorable a los planes de Estudiantes y obliga a Cusco a buscar su mejor fútbol en las próximas dos fechas restantes e invocar un milagro para soñar, al menos, con el tercer puesto que lo mande a la Copa Sudamericana .

El arquero uruguayo Fernando Muslera volvió a ser importante para el equipo del Cacique Medina , ya que tuvo muy buenas intervenciones en el primer tiempo e impidió que el elenco local marque más goles, en un inicio de partido que fue complicado para el Pincha adaptarse a las condiciones y fue inferior a su rival.

Tal es así que a la media hora del partido, Cusco reflejó en el marcador esa superioridad y claridad de ataque sobre Estudiantes: tras un centro al segundo palo, el argentino Lucas Colitto recibió el rebote de un cabezazo en el área por parte de su compañero y remató en el área chica para adelantar al local.

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Tiago Palacios volvió a anotar con Estudiantes de La Plata

En el complemento Estudiantes salió decidido a buscar el empate y rescatar al menos un punto en su visita a Perú, y lo consiguió. En tres cuartos de cancha, el número 10 del Pincha buscó de zurda a Mikel Amondarain, quien le hizo un caño a Aldair Fuente y alcanzó a puntearla hacia delante para la devolución al uruguayo.

Palacios buscó la descarga, recibió dentro del área y le pegó un zurdazo bajo y fuerte al primer palo que venció al arquero Pedro Díaz a los 13’ de la segunda mitad.

Este tanto fue el tercer gol de Palacios en la presente edición de la Libertadores, ya que anteriormente les había convertido a Independiente Medellín (empate 1-1, de visitante) y el mismo Cusco FC (victoria 2-1, en La Plata).

El enganche, que ya fue convocado por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya lleva un total de seis goles convertidos en 17 partidos este 2026.

Con un valioso empate en la altura de Cusco, Estudiantes suma 6 puntos en 4 partidos y seguirá segundo en el Grupo A, detrás de Flamengo. Hasta aquí, el equipo brasileño lidera la tabla con 7 puntos en 3 partidos. Más atrás aparecen Independiente Medellín, con 4, y Cusco FC, con 1.

Para completar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata aún debe enfrentar a Flamengo en el Maracaná (miércoles 20, de visitante) e Independiente Medellín (martes 26, de local).