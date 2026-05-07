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Más de medio país bajo doble alerta amarilla y naranja de Inumet por tormentas fuertes: los detalles

En las zonas bajo advertencia pueden registrarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones abundantes/copiosas, caída de granizo e intensa actividad eléctrica

7 de mayo de 2026 7:16 hs
Inumet advierte por lluvias y tormentas fuertes
Inumet advierte por lluvias y tormentas fuertes Camilo dos Santos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una doble alerta meteorológica de nivel naranja y amarillo por tormentas fuertes y puntualmente severas que afectan distintas zonas del país. La próxima actualización está prevista para las 08:45 o ante cambios significativos.

Según informó el organismo, un frente frío provoca lluvias y tormentas en gran parte del territorio nacional. En las zonas bajo advertencia naranja, Inumet advirtió que pueden registrarse “rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones abundantes/copiosas, caída de granizo e intensa actividad eléctrica”.

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La advertencia naranja rige para todo Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Tacuarembó y Treinta y Tres, además de localidades de Flores, Florida, Lavalleja, Río Negro, Rivera, Rocha y Salto.

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Entre las ciudades y localidades incluidas aparecen Salto, Young, Chuy, Punta del Diablo, Minas de Corrales, Tranqueras, José Pedro Varela y Nico Pérez, entre otras.

Por otro lado, la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes comprende todo el departamento de Artigas y algunas localidades de Rivera y Salto.

En estas zonas, Inumet señaló que podrán producirse “lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”.

Las localidades bajo advertencia amarilla incluyen Tranqueras, Masoller, Belén y Sarandí de Arapey.

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