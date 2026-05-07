Más de medio país bajo doble alerta amarilla y naranja de Inumet por tormentas fuertes: los detalles

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió este jueves una doble alerta meteorológica de nivel naranja y amarillo por tormentas fuertes y puntualmente severas que afectan distintas zonas del país. La próxima actualización está prevista para las 08:45 o ante cambios significativos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Según informó el organismo, un frente frío provoca lluvias y tormentas en gran parte del territorio nacional . En las zonas bajo advertencia naranja , Inumet advirtió que pueden registrarse “ rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones abundantes/copiosas, caída de granizo e intensa actividad eléctrica ”.

La advertencia naranja rige para todo Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Tacuarembó y Treinta y Tres, además de localidades de Flores, Florida, Lavalleja, Río Negro, Rivera, Rocha y Salto.

Alerta de estafas SUCIVE | Qué dice el mensaje falso por multas atrasadas

El origen del brote de hantavirus: rastrean en Argentina la ruta de la cepa letal del crucero MV Hondius

Entre las ciudades y localidades incluidas aparecen Salto, Young, Chuy, Punta del Diablo, Minas de Corrales, Tranqueras, José Pedro Varela y Nico Pérez, entre otras.

Por otro lado, la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes comprende todo el departamento de Artigas y algunas localidades de Rivera y Salto.

En estas zonas, Inumet señaló que podrán producirse “lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”.

Las localidades bajo advertencia amarilla incluyen Tranqueras, Masoller, Belén y Sarandí de Arapey.