Inumet emitió una doble alerta amarilla y naranja para varias localidades del sur del país por vientos muy fuertes y persistentes

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió en las últimas horas una alerta amarilla y otra naranja por vientos fuertes y persistentes en la zona sur del país. Entre los departamentos afectados están Canelones, Colonia, Lavalleja, Maldonado, Rocha, San José y Montevideo.

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La advertencia responde a un "aumento de gradiente de presión" que genera un "incremento" sostenido en los vientos del suroeste con rachas que podrían alcanzar los 60-80 km/h.

Además de esta situación, sobre el país reposa una "masa de aire frío" que provoca en esta y las próximas horas "un marcado descenso de las temperaturas" .

Inumet advierte por vientos fuertes y persistentes en costas del sur y este a partir de la tarde del domingo

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"En los departamentos costeros del Río de la Plata y el Océano Atlántico, se espera que se produzca un intenso oleaje debido al incremento en la intensidad del viento, generando una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua ", advirtieron.

Las alertas rigen desde la tarde de este domingo y se mantendrán vigentes hasta las 6:00 horas del lunes o ante cambios significativos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2048334233869906131?s=20&partner=&hide_thread=false Advertencia amarilla por Vientos fuertes y persistentes

Comienzo: 15:00

Advertencia naranja por Vientos muy fuertes y persistentes

Comienzo: 18:00

Se actualizará a las 06:00 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/ZS6QAaC9ne — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) April 26, 2026

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Jacinto, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Colonia: Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, El Semillero, Estanzuela, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Lavalleja: San Francisco de las Sierras y Solís de Mataojo.

Maldonado: El Edén, Gregorio Aznárez, Nueva Carrara y Pueblo Solís.

Montevideo: todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo y Rocha.

San José: Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza y Villa María.

Localidades afectadas por la alerta naranja

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

El aviso especial de Inumet para este fin de semana y el lunes

En el marco de las alertas, durante la jornada del viernes, Inumet emitió un aviso especial a la población por vientos fuertes y persistentes en costas del sur y este a partir de la tarde de este domingo.

El organismo alertó por "un incremento de la intensidad del viento del sector oeste", que tendrá "vientos sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora". A su vez, anunció "rachas entre 60 y 80 kilómetros por hora" como también "ocasionalmente superiores".

El fenómeno se extenderá hasta la tarde del lunes 27 y luego "ingresará una masa de aire frío que favorecerá el descenso de la temperatura", según reportó el instituto.