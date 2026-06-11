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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 12 de junio

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 6 °C y una máxima de 16 °C, según Inumet

11 de junio de 2026 21:00 hs
Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso

Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 12 de junio una jornada fría en las primeras horas del día, con nieblas y neblinas en buena parte del país, abundante nubosidad y temperaturas máximas que llegarán a los 18 °C.

Las condiciones serán relativamente estables, sin lluvias previstas, aunque el cielo se mantendrá entre nuboso y cubierto en varias zonas del territorio.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 6 °C y una máxima de 16 °C.

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Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas. En la tarde y noche continuará la nubosidad, aunque con algunos períodos de mejora.

Los vientos soplarán del sector norte entre 10 y 20 km/h.

Este

Para el este del país, Inumet pronostica una jornada con temperaturas entre 5 °C y 17 °C.

La mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, períodos de algo nuboso y nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con probables bancos de niebla.

Los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h, rotando hacia el oeste con intensidades de entre 10 y 20 km/h.

Oeste

En el oeste del país la temperatura oscilará entre 4 °C y 18 °C, registrándose una de las mínimas más bajas de la jornada.

La mañana estará marcada por abundante nubosidad, períodos de cielo cubierto y formación de nieblas y neblinas. Durante la tarde se mantendrá el cielo nuboso, aunque con algunos períodos de mejora.

Los vientos rotarán entre el este, noroeste y norte, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Norte

Para el norte del territorio nacional se prevé una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C.

La mañana comenzará con cielo nuboso y cubierto, períodos de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas. En la segunda mitad del día continuará la nubosidad y se mantendrán las condiciones favorables para la formación de bancos de niebla.

Los vientos serán del sector norte entre 10 y 20 km/h, con períodos de intensidad variable.

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