Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 11 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este jueves 11 de junio una jornada con abundante nubosidad en gran parte del territorio, presencia de nieblas y neblinas desde las primeras horas del día y probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas en algunas regiones.

En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura oscilará entre los 8°C y los 15°C. La mañana se presentará nubosa y cubierta, con baja probabilidad de lluvias y formación de nieblas y neblinas.

Hacia la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad, aunque persistirán los fenómenos de reducción de visibilidad. Los vientos serán variables, de entre 0 y 20 kilómetros por hora.

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Pronóstico para el este

Para el este del país, Inumet pronostica una mínima de 7°C y una máxima de 15°C. Durante la mañana predominará el cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de nieblas y neblinas.

En la segunda mitad de la jornada aumentan las chances de lluvias escasas y aisladas, manteniéndose la nubosidad y los bancos de humedad.

Cómo estará el tiempo en el oeste

En el oeste, las temperaturas irán de 7°C a 16°C. La mañana estará marcada por cielo cubierto y posibles precipitaciones débiles y aisladas, además de nieblas y neblinas.

Hacia la tarde y la noche se prevé una mejora gradual con disminución de la nubosidad, aunque seguirán presentes los fenómenos de baja visibilidad.

El pronóstico para el norte del país

Por su parte, el norte tendrá las temperaturas más elevadas del país, con una mínima de 12°C y una máxima de 16°C.

Se espera una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas, acompañadas por neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche continuará la inestabilidad, con lluvias débiles aisladas y cielo que alternará entre cubierto, nuboso y períodos de algo nuboso.

Los vientos soplarán del sector sureste entre 10 y 20 kilómetros por hora.