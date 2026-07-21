Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 21 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este martes 21 de julio una jornada mayormente nubosa en todo el país, con precipitaciones escasas o probables según la región, temperaturas frescas y viento del sector sur y sureste. En las zonas costeras se esperan rachas de hasta 50 km/h.

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En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 12°C y 14°C. Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y viento del sureste de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con probables precipitaciones y persistencia del viento del sureste, que mantendrá las mismas intensidades y rachas en la franja costera.

En el este del país se prevén temperaturas de entre 11°C y 16°C. La mañana será nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas, nieblas y neblinas. El viento soplará del sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en la costa. En la tarde y la noche seguirán las condiciones de abundante nubosidad, con probables precipitaciones, neblinas y bancos de niebla, mientras el viento rotará entre el sureste y el sur, con rachas de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras.

En el oeste, Inumet anuncia una mínima de 11°C y una máxima de 16°C. La mañana estará marcada por cielo nuboso y cubierto, precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. El viento será del sur al sureste, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en la costa. Durante la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, sin cambios significativos, con viento del sureste de igual intensidad.