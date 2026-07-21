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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 21 de julio

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura oscilará entre 12°C y 14°C, según Inumet

21 de julio de 2026 7:14 hs
20250408 Lluvia, frio, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este martes 21 de julio una jornada mayormente nubosa en todo el país, con precipitaciones escasas o probables según la región, temperaturas frescas y viento del sector sur y sureste. En las zonas costeras se esperan rachas de hasta 50 km/h.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 12°C y 14°C. Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y viento del sureste de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con probables precipitaciones y persistencia del viento del sureste, que mantendrá las mismas intensidades y rachas en la franja costera.

En el este del país se prevén temperaturas de entre 11°C y 16°C. La mañana será nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas, nieblas y neblinas. El viento soplará del sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en la costa. En la tarde y la noche seguirán las condiciones de abundante nubosidad, con probables precipitaciones, neblinas y bancos de niebla, mientras el viento rotará entre el sureste y el sur, con rachas de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras.

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En el oeste, Inumet anuncia una mínima de 11°C y una máxima de 16°C. La mañana estará marcada por cielo nuboso y cubierto, precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. El viento será del sur al sureste, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en la costa. Durante la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, sin cambios significativos, con viento del sureste de igual intensidad.

Para el norte, el organismo prevé temperaturas entre 13°C y 18°C, las más altas del país. La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla, y viento del sector sur de entre 10 y 20 km/h. En la segunda mitad del día persistirá la nubosidad, con probables precipitaciones y una mejora gradual hacia la noche. El viento será del sureste y sur, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

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