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/ Nacional / INUMET

Rigen alertas naranja y amarilla de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas

En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes

18 de julio de 2026 12:32 hs
Tormenta en Montevideo, lluvias, trueno
Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia meteorológica de nivel naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas, con una probabilidad superior al 75%.

La advertencia comenzó a regir este sábado a las 08:05 horas y su última actualización fue realizada a las 12:15 horas y rige hasta las 14:15.

Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país, generando tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes y/o severas.

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En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Asimismo, se indicó que la situación continuará siendo monitoreada y que se informará ante eventuales cambios.

Las localidades afectadas por la alerta naranja

Artigas: Paso Campamento y Sequeira.

Cerro Largo: todo el departamento.

Durazno: Blanquillo y La Paloma.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Rocha: Cebollatí.

Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

Las localidades afectadas por la alerta amarilla

Artigas: Diego Lamas.

Durazno: Aguas Buenas, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela y Zapicán.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayén, Punta del Diablo y San Luis Al Medio.

Tacuarembó: Cuchilla de Peralta.

Treinta y Tres: Cerro Chato, María Albina y Valentines.

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