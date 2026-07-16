Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este viernes 17 de julio una jornada marcada por la inestabilidad , con precipitaciones y tormentas en todo el país , además de un incremento del viento que provocará rachas de hasta 70 km/h en el norte.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 °C y los 29 °C , en un contexto de aire cálido e ingreso de humedad que favorecerá el desarrollo de tormentas a lo largo del día.

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 15 °C y una máxima de 25 °C .

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 16 de julio

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto , con precipitaciones y tormentas aisladas , aunque se prevén mejoras temporarias.

Por la tarde y la noche continuará el tiempo inestable, con lluvias y tormentas, alternadas con períodos de mejora. Hacia el final de la jornada también podrán formarse nieblas y neblinas.

El viento soplará del noreste al norte entre 30 y 50 km/h durante la mañana, rotando luego al norte y noroeste, con rachas fuertes asociadas a las tormentas.

Este

El este del país tendrá una mínima de 14 °C y una máxima de 26 °C.

Se prevé una jornada nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas tanto en la mañana como en la tarde y noche.

Además, será una jornada ventosa, con vientos del sector norte y luego del noroeste de entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, además de ráfagas más intensas durante las tormentas.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 15 °C y una máxima de 25 °C.

La mañana estará marcada por lluvias, tormentas y viento, mientras que durante la tarde persistirá la probabilidad de precipitaciones y tormentas, aunque con mejoras temporarias. También se prevén nieblas y neblinas hacia la noche.

El viento será del sector norte entre 30 y 50 km/h durante la mañana y rotará del noroeste al suroeste en la segunda mitad del día. Se esperan rachas de hasta 60 km/h y ráfagas más fuertes durante las tormentas.

Norte

El norte volverá a registrar las temperaturas más elevadas del país, con una mínima de 16 °C y una máxima de 29 °C.

Durante toda la jornada predominará un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas y condiciones ventosas.

Los vientos del noreste al norte soplarán entre 30 y 50 km/h, con rachas de entre 60 y 70 km/h, las más intensas previstas para este viernes.