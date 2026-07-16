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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de julio

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 °C y los 29 °C, en un contexto de aire cálido e ingreso de humedad que favorecerá el desarrollo de tormentas a lo largo del día

16 de julio de 2026 21:00 hs
Inumet adelantó cómo estará el tiempo este viernes

Inumet adelantó cómo estará el tiempo este viernes

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este viernes 17 de julio una jornada marcada por la inestabilidad, con precipitaciones y tormentas en todo el país, además de un incremento del viento que provocará rachas de hasta 70 km/h en el norte.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 °C y los 29 °C, en un contexto de aire cálido e ingreso de humedad que favorecerá el desarrollo de tormentas a lo largo del día.

Montevideo y el área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 15 °C y una máxima de 25 °C.

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Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, aunque se prevén mejoras temporarias.

Por la tarde y la noche continuará el tiempo inestable, con lluvias y tormentas, alternadas con períodos de mejora. Hacia el final de la jornada también podrán formarse nieblas y neblinas.

El viento soplará del noreste al norte entre 30 y 50 km/h durante la mañana, rotando luego al norte y noroeste, con rachas fuertes asociadas a las tormentas.

Este

El este del país tendrá una mínima de 14 °C y una máxima de 26 °C.

Se prevé una jornada nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas tanto en la mañana como en la tarde y noche.

Además, será una jornada ventosa, con vientos del sector norte y luego del noroeste de entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, además de ráfagas más intensas durante las tormentas.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 15 °C y una máxima de 25 °C.

La mañana estará marcada por lluvias, tormentas y viento, mientras que durante la tarde persistirá la probabilidad de precipitaciones y tormentas, aunque con mejoras temporarias. También se prevén nieblas y neblinas hacia la noche.

El viento será del sector norte entre 30 y 50 km/h durante la mañana y rotará del noroeste al suroeste en la segunda mitad del día. Se esperan rachas de hasta 60 km/h y ráfagas más fuertes durante las tormentas.

Norte

El norte volverá a registrar las temperaturas más elevadas del país, con una mínima de 16 °C y una máxima de 29 °C.

Durante toda la jornada predominará un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas y condiciones ventosas.

Los vientos del noreste al norte soplarán entre 30 y 50 km/h, con rachas de entre 60 y 70 km/h, las más intensas previstas para este viernes.

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