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Rige alerta amarilla de Inumet por tormentas "puntualmente fuertes" y lluvias abundantes: las zonas afectadas

Inumet advirtió que en las zonas alcanzadas por la alerta podrá registrarse intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes

20 de julio de 2026 7:31 hs
Alerta por granizo y tormentas fuertes
Alerta por granizo y tormentas fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes que rige desde las 06:00 de este lunes, con una nueva actualización prevista para las 09:00.

Según informó el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país y favorece el desarrollo de tormentas, algunas de ellas de fuerte intensidad.

Inumet advirtió que en las zonas alcanzadas por el fenómeno podrán registrarse intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes.

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El organismo señaló además que durante la vigencia de la advertencia pueden producirse mejoras temporarias en las condiciones del tiempo, aunque continuará monitoreando la evolución de la situación y emitirá nuevas actualizaciones en caso de ser necesarias.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

La advertencia comprende:

  • Artigas: todo el departamento.
  • Rivera: Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.
  • Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

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