Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 26 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este domingo 26 de abril una jornada compleja en todo el territorio nacional, con precipitaciones en todas las regiones , nieblas y neblinas durante la mañana y un marcado descenso de temperatura hacia la tarde-noche , acompañado de vientos fuertes que podrían registrar rachas superiores a los 70 km/h en varias zonas del país.

Montevideo y el Área Metropolitana tendrá una mínima de 13 °C y una máxima de 18 °C . Durante la mañana el cielo estará algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones escasas y presencia de nieblas y neblinas . El viento soplará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h .

Hacia la tarde y la noche las condiciones se deteriorarán: cielo nuboso con períodos de cubierto, chaparrones y descenso de temperatura . El clima se volverá ventoso , con rachas de 70 km/h o superiores .

Inumet advierte por vientos fuertes y persistentes en costas del sur y este a partir de la tarde del domingo

En el este , las temperaturas oscilarán entre 11 °C y 22 °C . La mañana comenzará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, precipitaciones y probables tormentas , además de nieblas y neblinas. Los vientos llegarán del noroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h .

Durante la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso con períodos de cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, descenso de temperatura y vientos que girarán al noroeste-oeste y suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de 70 km/h o superiores en zonas costeras.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 11 °C y una máxima de 21 °C. Por la mañana, el cielo estará algo nuboso a nuboso con períodos de cubierto, probables precipitaciones y nieblas y neblinas. El viento soplará del sector oeste con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

La tarde y la noche traerán chaparrones, descenso de temperatura y condiciones ventosas, con vientos del oeste-suroeste de 30 a 50 km/h y rachas de hasta 70 km/h, ocasionalmente superiores.

Norte

En el norte, donde se alcanzarán las temperaturas más altas del día, con una mínima de 12 °C y una máxima de 24 °C, la mañana presentará cielo algo nuboso a nuboso con períodos de cubierto, probables precipitaciones y nieblas y neblinas. El viento soplará del sector oeste con rachas de hasta 40 km/h.

Por la tarde y la noche el cielo pasará a nuboso a algo nuboso, con precipitaciones aisladas y descenso de temperatura. El viento girará al oeste-suroeste con rachas de hasta 50 km/h.