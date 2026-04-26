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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 26 de abril

El país atravesará una jornada con lluvias, nieblas matutinas y vientos que se intensificarán fuertemente hacia la tarde y la noche

26 de abril de 2026 9:06 hs
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Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este domingo 26 de abril una jornada compleja en todo el territorio nacional, con precipitaciones en todas las regiones, nieblas y neblinas durante la mañana y un marcado descenso de temperatura hacia la tarde-noche, acompañado de vientos fuertes que podrían registrar rachas superiores a los 70 km/h en varias zonas del país.

Montevideo y Área Metropolitana

Montevideo y el Área Metropolitana tendrá una mínima de 13 °C y una máxima de 18 °C. Durante la mañana el cielo estará algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones escasas y presencia de nieblas y neblinas. El viento soplará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Hacia la tarde y la noche las condiciones se deteriorarán: cielo nuboso con períodos de cubierto, chaparrones y descenso de temperatura. El clima se volverá ventoso, con rachas de 70 km/h o superiores.

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Este

En el este, las temperaturas oscilarán entre 11 °C y 22 °C. La mañana comenzará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, precipitaciones y probables tormentas, además de nieblas y neblinas. Los vientos llegarán del noroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h.

Durante la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso con períodos de cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, descenso de temperatura y vientos que girarán al noroeste-oeste y suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de 70 km/h o superiores en zonas costeras.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 11 °C y una máxima de 21 °C. Por la mañana, el cielo estará algo nuboso a nuboso con períodos de cubierto, probables precipitaciones y nieblas y neblinas. El viento soplará del sector oeste con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

La tarde y la noche traerán chaparrones, descenso de temperatura y condiciones ventosas, con vientos del oeste-suroeste de 30 a 50 km/h y rachas de hasta 70 km/h, ocasionalmente superiores.

Norte

En el norte, donde se alcanzarán las temperaturas más altas del día, con una mínima de 12 °C y una máxima de 24 °C, la mañana presentará cielo algo nuboso a nuboso con períodos de cubierto, probables precipitaciones y nieblas y neblinas. El viento soplará del sector oeste con rachas de hasta 40 km/h.

Por la tarde y la noche el cielo pasará a nuboso a algo nuboso, con precipitaciones aisladas y descenso de temperatura. El viento girará al oeste-suroeste con rachas de hasta 50 km/h.

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