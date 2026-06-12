"Mucho cuidado": meteorólogo advirtió por temperaturas de hasta -4° y fuertes heladas durante el fin de semana

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió que el fin de semana estará marcado por un importante descenso de las temperaturas, con registros bajo cero y fuertes heladas durante las madrugadas del sábado y del domingo.

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Según adelantó en su espacio con Subrayado (Canal 10), las condiciones más severas se registrarán durante la noche y las primeras horas de la mañana.

" Fuertes heladas en la noche del sábado y del domingo , temperaturas por debajo del 0°, muy probable que estemos con temperaturas -3°, -4° ", señaló.

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El especialista indicó que durante el sábado las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 2° y 3° , aunque advirtió que "algún 0 va a aparecer también" en distintas zonas del país.

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Chaparrones en la costa y posterior mejora

De acuerdo al pronóstico, en la noche del sábado se producirá un aumento de la nubosidad que podría generar algunos chaparrones sobre toda la franja costera.

Sin embargo, esa situación será pasajera y el cielo volverá a despejarse rápidamente, dando paso nuevamente a condiciones favorables para la formación de heladas.

En las próximas horas comenzará además un descenso de la temperatura acompañado por una rotación de los vientos hacia el sector sur, mientras que el cielo permanecerá mayormente despejado.

Pese al intenso frío de las madrugadas, las temperaturas máximas serán algo más agradables durante las tardes.

En la zona costera se ubicarán entre los 12° y 15°, mientras que en el resto del país oscilarán entre los 14° y 17°, según indicó Cisneros.

Ante este escenario, el meteorólogo recomendó extremar los cuidados frente al frío.

"Mucho cuidado aquellos que salgan, que trabajen en la noche o que tengan que levantarse temprano, recuerden tener un muy buen abrigo a mano porque el frío se va a hacer sentir", sostuvo.

Para este viernes, en tanto, se espera una jornada con cielo despejado y abundante presencia de sol, fresca durante el día y muy fría durante la noche, en el inicio de un fin de semana con temperaturas invernales y heladas generalizadas.