Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
8°C
cielo claro
Viernes:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / TIEMPO

"Aprovechemos el fin de semana": el consejo del meteorólogo Nubel Cisneros previo al regreso de las lluvias

Este jueves "vamos a tener sol, no hay lluvias y las temperaturas van a ayudar a sacar la ropa", confirmó el especialista

23 de julio de 2026 8:01 hs
El tiempo, clima, tiempo libre, ciudad.
Foto: Leonardo Carreño

El meteorólogo Nubel Cisneros aseguró que este jueves será "el mejor día" de la semana desde el punto de vista del tiempo, con una jornada estable, soleada y sin lluvias en todo el país.

Durante su participación en Subrayado (Canal 10), Cisneros recomendó aprovechar las buenas condiciones para realizar actividades al aire libre y hasta para lavar y secar ropa.

"El jueves va a ser el mejor día. Vamos a tener sol, no hay lluvias y las temperaturas van a ayudar a sacar la ropa", afirmó.

Más noticias

"Muy embromado": meteorólogo advierte por peligrosidad de El Niño y prevé "muchísimos evacuados" en Uruguay

Meteorólogo anticipa un viernes con hasta 30°C en el norte de Uruguay y 20°C en la capital: qué pasa con las lluvias

Un frente frío llegará el viernes

Sin embargo, el alivio será de corta duración. El meteorólogo explicó que el viernes comenzará con abundante nubosidad y que, con el correr de las horas, ingresará un nuevo frente frío.

Según indicó, el sistema estará asociado a lluvias y lloviznas, aunque descartó la ocurrencia de tormentas. "El viernes comienza con abundante nubosidad. A medida que avanza la jornada comienza a mejorar. Nuevamente pasa un frente frío, asociado a lluvias y lloviznas. No hay tormentas, pero sí vamos a tener presencia de lluvias y lloviznas", señaló.

Cisneros agregó que hacia la noche del viernes el tiempo volverá a mejorar, con un descenso de las temperaturas y un rápido despeje.

Cómo estará el fin de semana

De acuerdo con el pronóstico, tanto el sábado como el domingo se presentarán sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre frías y frescas en todo el territorio nacional.

No obstante, advirtió que la estabilidad volvería a interrumpirse al comenzar la próxima semana. "Sábado y domingo sin lluvias, temperaturas que se van a mantener de frías a frescas en todo el país. Aprovechemos el fin de semana porque es muy probable que el lunes nuevamente tengamos lluvias", concluyó.

Las más leídas

Justicia española ordenó restitución de niño uruguayo a su país y declaró retención ilícita de su madre: todavía no fue entregado a su padre

Contenedores con llave digital: jerarca de la Intendencia de Montevideo anunció que estarán en algunos barrios de los municipios B, C y CH

BPS confirmó el calendario de pago de los subsidios de agosto 2026: cuándo se cobran las prestaciones

Giro en el caso Leandro Paredes: la decisión que tomó la FIFA luego de la final del Mundial 2026

Temas

Meteorólogo fin de semana lluvias

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos