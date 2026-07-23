"Aprovechemos el fin de semana": el consejo del meteorólogo Nubel Cisneros previo al regreso de las lluvias

El meteorólogo Nubel Cisneros aseguró que este jueves será "el mejor día" de la semana desde el punto de vista del tiempo, con una jornada estable, soleada y sin lluvias en todo el país.

Durante su participación en Subrayado (Canal 10), Cisneros recomendó aprovechar las buenas condiciones para realizar actividades al aire libre y hasta para lavar y secar ropa.

"El jueves va a ser el mejor día. Vamos a tener sol, no hay lluvias y las temperaturas van a ayudar a sacar la ropa ", afirmó.

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Sin embargo, el alivio será de corta duración. El meteorólogo explicó que el viernes comenzará con abundante nubosidad y que, con el correr de las horas, ingresará un nuevo frente frío.

Según indicó, el sistema estará asociado a lluvias y lloviznas, aunque descartó la ocurrencia de tormentas. "El viernes comienza con abundante nubosidad. A medida que avanza la jornada comienza a mejorar. Nuevamente pasa un frente frío, asociado a lluvias y lloviznas. No hay tormentas, pero sí vamos a tener presencia de lluvias y lloviznas", señaló.

Cisneros agregó que hacia la noche del viernes el tiempo volverá a mejorar, con un descenso de las temperaturas y un rápido despeje.

Cómo estará el fin de semana

De acuerdo con el pronóstico, tanto el sábado como el domingo se presentarán sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre frías y frescas en todo el territorio nacional.

No obstante, advirtió que la estabilidad volvería a interrumpirse al comenzar la próxima semana. "Sábado y domingo sin lluvias, temperaturas que se van a mantener de frías a frescas en todo el país. Aprovechemos el fin de semana porque es muy probable que el lunes nuevamente tengamos lluvias", concluyó.