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Meteorólogo brasileño advirtió por un posible episodio de lluvias extremas en Brasil y zonas de Uruguay

De acuerdo con el mapa difundido por el meteorólogo, Uruguay aparece dentro del área de influencia del sistema

13 de julio de 2026 9:06 hs
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El meteorólogo brasileño Igor Roik advirtió sobre un posible episodio de lluvias extremas que podría afectar al sur de Brasil y alcanzar algunas zonas de Uruguay durante la segunda quincena de julio.

A través de sus redes sociales, Roik acompañó su publicación con un mapa elaborado a partir del modelo ECMWF, desarrollado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, que proyecta las precipitaciones acumuladas entre el 12 y el 27 de julio.

Según esa simulación, algunas regiones de Río Grande do Sul podrían registrar hasta 500 milímetros de lluvia en ese período, un volumen excepcionalmente elevado.

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Qué prevé el modelo para Uruguay

De acuerdo con el mapa difundido por el meteorólogo, Uruguay también aparece dentro del área de influencia del sistema, aunque con acumulados menores a los previstos para el sur de Brasil.

Las proyecciones indican que sectores de Cerro Largo y Rivera podrían recibir entre 125 y 175 milímetros de lluvia durante el período analizado, mientras que el este de Artigas podría alcanzar acumulados cercanos a 300 milímetros.

Se trata de una proyección de un modelo numérico y no de un pronóstico definitivo, por lo que los valores pueden modificarse en las próximas actualizaciones.

Metsul también alertó por una prolongada ola de tormentas

La advertencia de Roik coincide con un informe divulgado por la consultora meteorológica brasileña Metsul, que anticipó una prolongada ola de tormentas sobre el sur de Brasil, Uruguay y el noreste de Argentina.

Según Metsul, el episodio estaría asociado al fortalecimiento de El Niño 2026-2027, que ingresaría en una fase de mayor intensidad y favorecería varios días consecutivos de inestabilidad, con riesgo de lluvias abundantes, tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas de viento.

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