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Meteorólogo prevé un "casi veranillo" la próxima semana seguido por lluvias y tormentas intensas: los detalles

De acuerdo con su proyección las temperaturas máximas podrían alcanzar los 19 °C, configurando un período de varios días con condiciones más templadas

9 de julio de 2026 10:48 hs
Meteorólogo anuncia un casi veranillo

Meteorólogo anuncia un "casi veranillo"

Foto: Leonardo Carreño.

El meteorólogo Guillermo Ramis anticipó una segunda quincena de julio marcada por fuertes cambios en las condiciones del tiempo, con varios días de temperaturas agradables que darán paso a un nuevo período de lluvias y tormentas.

Durante su habitual participación en Informativo Sarandí (690 AM), Ramis señaló que las temperaturas máximas continuarán descendiendo en lo que resta de esta semana, pero luego llegará un "casi veranillo" antes de un nuevo deterioro de las condiciones meteorológicas.

Según el pronóstico del meteorólogo, las máximas serán de 16 °C este jueves, 14 °C el viernes, 13 °C el sábado y 11 °C el domingo.

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Para esa jornada, además, prevé "algunos chaparrones leves" durante la madrugada en el sur del país, aunque indicó que cesarán rápidamente.

La próxima semana llegará un "casi veranillo"

Tras ese descenso de las temperaturas, Ramis aseguró que la semana próxima presentará un cambio de escenario. "La semana que viene va a tener días más calientes", afirmó.

De acuerdo con su proyección, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 19 °C, configurando un período de varios días con condiciones más templadas, similares a un "casi veranillo" invernal. Sin embargo, advirtió que esa mejora será transitoria.

El meteorólogo adelantó que hacia el cierre de la próxima semana volverá a desmejorar el tiempo.

En ese sentido, proyectó "muy buenas lluvias con tormentas" para el domingo 19, el lunes 20 y el martes 21 de julio.

Ramis advierte por El Niño

Si bien consideró que las próximas precipitaciones serán beneficiosas para algunas zonas del sector agropecuario, Ramis sostuvo que el balance del año será de exceso de agua.

"Se necesita agua ahora en algunos lugares, pero este año se va a pasar para el otro lado", afirmó. El meteorólogo vinculó ese escenario con la evolución del fenómeno El Niño, que —según explicó— ya se encuentra "de moderado casi pasando a fuerte".

En ese contexto, señaló que agosto y diciembre serán los meses con mayores precipitaciones y advirtió que "sobre todo diciembre va a ser complicado, porque las cosechas van a flotar", en referencia al impacto que podrían tener las lluvias sobre la producción agropecuaria.

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