Sorpresa en la Liga Uruguaya de Básquetbol: Donald Sims dejó Aguada y confirmó su regreso a Biguá, donde fue bicampeón

El escolta estadounidense Donald Sims no continuará en Aguada para la temporada 2026/2027 de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , que disputará con Biguá , club en el que fue bicampeón uruguayo.

"No estamos llorando. Se nos metió un 'Vamo' Biguá carajo' en el ojo" , escribió Biguá en sus redes sociales para anunciar el retorno de Sims, con un video que muestra algunos momentos del norteamericano con la camiseta del Pato de Villa Biarritz.

"Donald Sims no continuará vistiendo la camiseta de nuestro Club . Gracias por estos años vistiendo nuestra camiseta, el cariño será eterno. Éxitos en tus próximos desafíos, campeón" , detalló por su parte el Aguatero en su cuenta de X.

Sims, de 39 años, viene de disputar las últimas tres temporadas en Aguada, club con el que se consagró campeón y MVP de la LUB en la temporada 2023/2024 y fue subcampeón en las dos campañas posteriores . En el medio tuvo pasajes por Guaiqueries de Margarita de Venezuela y Soles de Mexicali de México.

¡Gracias, Donald! Donald Sims no continuará vistiendo la camiseta de nuestro Club. Gracias por estos años vistiendo nuestra camiseta, el cariño será eterno. Éxitos en tus próximos desafíos, campeón. #ConEntusiasmoYValía pic.twitter.com/eJCZsdpto0

La campaña de Peñarol para conquistar su primera Liga Uruguaya de Básquetbol: la aplanadora de Leandro García Morales que se hizo fuerte ante las adversidades

Disputó un total de 116 partidos con la camiseta del club de la avenida San Martín, en los que promedió casi 22 puntos por encuentro.

En Biguá, en tanto, Sims fue bicampeón de la LUB en las temporadas 2020/2021 y 2021/2022. En esa última campaña también fue subcampeón de la Basketball Champions League Americas, cayendo en la final ante San Pablo, y en la siguiente el Pato se quedó en las semifinales de la liga local ante Nacional, en lo que fue la última competencia que disputó el norteamericano antes de partir a Aguada.