¿Quiénes son los tres uruguayos con alerta roja que integran la nueva lista de prófugos de Interpol?

Tras el informe de enero, en el que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) informó que había 46 ciudadanos uruguayos prófugos con alertas rojas, en la actualización de julio 2026 se sumaron otros tres.

Se trata de Espoda Martínez, Juan Carlos ; Pagola Alzamora, Juan Manuel , y Araujo, Carlos Damián . Requeridos por la Justicia uruguaya, promedian los 65 años.

En dos de los casos, los prófugos están vinculados a investigaciones por desapariciones forzadas durante la dictadura cívico-militar.

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Juan Carlos Espoda Martínez , de 69 años y exoficial del OCO, se encuentra con alerta roja de INTERPOL por el caso de desaparición forzosa de Antonio Paitta Cardozo , además de estar investigado por Félix Ortiz y Miguel Mato Fagian .

Datos de identificación

Apellidos: ESPONDA MARTÍNEZ

Nombre: JUAN CARLOS

Sexo: Hombre

Fecha de nacimiento: 26/02/1957 (69 años)

Nacionalidad: Uruguay

Juan Manuel Pagola Alzamor

Juan Manuel Pagola Alzamor INTERPOL

Juan Manuel Pagola Alzamor, de 75 años, se encuentra prófugo y con alerta roja de INTERPOL, también por desaparición forzada de Miguel Angel Mato Fagian, instancia que le podría valer una pena de entre dos a veinticinco año de prisión.

Apellidos: PAGOLA ALZAORA

Nombre: JUAN MANUEL

Sexo: Hombre

Fecha de nacimiento: 05/03/1951 (75 años)

Lugar de nacimiento: Uruguay

Nacionalidad: Uruguay

Carlos Damián Araujo

Carlos Damián Araujo INTERPOL

Finalmente, Carlos Damián Araujo, de 52 años, reúne el delito de receptación en dos instancias ilegales: tráfico interno de armas de fuego y municiones y suministro de estupefacientes prohibidos, además de concurrencia en régimen de reiteración real.

Apellidos: ARAUJO

Nombre: CARLOS DAIAN

Sexo: Hombre

Fecha de nacimiento: 29/11/1973 (52 años)

Lugar de nacimiento: SALTO, Uruguay

Nacionalidad: Uruguay

¿Qué significa alerta roja de INTERPOL?

Una alerta roja de INTERPOL, también conocida como notificación roja, es un pedido internacional para localizar y detener de manera provisional a una persona buscada por la Justicia de un país, con el objetivo de avanzar en un proceso de extradición, entrega o una acción judicial similar. Sin embargo, no constituye una orden de detención internacional.

La organización internacional explica que estas notificaciones se emiten a pedido de un país miembro o de un tribunal internacional y se basan en una orden de captura o una resolución judicial vigente. Cada Estado decide, de acuerdo con su legislación, si procede o no a la detención de la persona buscada.

Las notificaciones rojas incluyen datos para identificar al sospechoso, como nombre, nacionalidad, fotografías y huellas dactilares, además de información sobre el delito que se le imputa. La mayoría de estas alertas son de uso exclusivo de las fuerzas policiales, aunque algunas pueden hacerse públicas cuando se busca la colaboración de la ciudadanía para localizar al prófugo.