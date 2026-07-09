Tras el informe de enero, en el que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) informó que había 46 ciudadanos uruguayos prófugos con alertas rojas, en la actualización de julio 2026 se sumaron otros tres.
Se trata de Espoda Martínez, Juan Carlos; Pagola Alzamora, Juan Manuel, y Araujo, Carlos Damián. Requeridos por la Justicia uruguaya, promedian los 65 años.
En dos de los casos, los prófugos están vinculados a investigaciones por desapariciones forzadas durante la dictadura cívico-militar.
¿Quiénes son los tres uruguayos con alerta roja que integran la nueva lista de prófugos de Interpol?
Juan Carlos Espoda Martínez
Juan Carlos Espoda Martínez
INTERPOL
Juan Carlos Espoda Martínez, de 69 años y exoficial del OCO, se encuentra con alerta roja de INTERPOL por el caso de desaparición forzosa de Antonio Paitta Cardozo, además de estar investigado por Félix Ortiz y Miguel Mato Fagian.
Datos de identificación
- Apellidos: ESPONDA MARTÍNEZ
- Nombre: JUAN CARLOS
- Sexo: Hombre
- Fecha de nacimiento: 26/02/1957 (69 años)
- Nacionalidad: Uruguay
Juan Manuel Pagola Alzamor
Juan Manuel Pagola Alzamor
INTERPOL
Juan Manuel Pagola Alzamor, de 75 años, se encuentra prófugo y con alerta roja de INTERPOL, también por desaparición forzada de Miguel Angel Mato Fagian, instancia que le podría valer una pena de entre dos a veinticinco año de prisión.
- Apellidos: PAGOLA ALZAORA
- Nombre: JUAN MANUEL
- Sexo: Hombre
- Fecha de nacimiento: 05/03/1951 (75 años)
- Lugar de nacimiento: Uruguay
- Nacionalidad: Uruguay
Carlos Damián Araujo
Finalmente, Carlos Damián Araujo, de 52 años, reúne el delito de receptación en dos instancias ilegales: tráfico interno de armas de fuego y municiones y suministro de estupefacientes prohibidos, además de concurrencia en régimen de reiteración real.
- Apellidos: ARAUJO
- Nombre: CARLOS DAIAN
- Sexo: Hombre
- Fecha de nacimiento: 29/11/1973 (52 años)
- Lugar de nacimiento: SALTO, Uruguay
- Nacionalidad: Uruguay
¿Qué significa alerta roja de INTERPOL?
Una alerta roja de INTERPOL, también conocida como notificación roja, es un pedido internacional para localizar y detener de manera provisional a una persona buscada por la Justicia de un país, con el objetivo de avanzar en un proceso de extradición, entrega o una acción judicial similar. Sin embargo, no constituye una orden de detención internacional.
La organización internacional explica que estas notificaciones se emiten a pedido de un país miembro o de un tribunal internacional y se basan en una orden de captura o una resolución judicial vigente. Cada Estado decide, de acuerdo con su legislación, si procede o no a la detención de la persona buscada.
Las notificaciones rojas incluyen datos para identificar al sospechoso, como nombre, nacionalidad, fotografías y huellas dactilares, además de información sobre el delito que se le imputa. La mayoría de estas alertas son de uso exclusivo de las fuerzas policiales, aunque algunas pueden hacerse públicas cuando se busca la colaboración de la ciudadanía para localizar al prófugo.