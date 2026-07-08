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Calendario de pagos del BPS para agosto de 2026: cuándo cobran jubilados, pensionistas y otros beneficiarios

Las fechas varían según la modalidad de cobro, ya sea a través de bancos, empresas contratistas, oficinas del BPS o giras de pago en el interior del país

8 de julio de 2026 12:25 hs
BPS

El Banco de Previsión Social (BPS) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de julio, que se abona en agosto, para jubilaciones, pensiones y demás prestaciones, confirmó El Observador en base a fuentes del organismo.

Las fechas varían según la modalidad de cobro, ya sea a través de bancos, empresas contratistas, oficinas del BPS o giras de pago en el interior del país.

Cuándo cobran quienes reciben el pago por banco

Los beneficiarios que cobran a través de bancos o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES) recibirán el pago el:

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  • Martes 4 de agosto de 2026.

Fechas de pago en empresas contratistas y redes de cobranza

Quienes cobran mediante empresas contratistas, tanto en Montevideo como en el interior, podrán hacerlo:

  • Desde el miércoles 5 hasta el miércoles 19 de agosto de 2026.

Pago en oficinas centrales del BPS en Montevideo

Los beneficiarios que cobran directamente en las oficinas centrales del BPS en Montevideo tendrán disponible el pago:

  • Desde el martes 4 hasta el miércoles 19 de agosto de 2026.

Giras de pago en el interior

En el caso de las giras de pago en el interior del país, el cronograma será el siguiente:

  • Desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de agosto de 2026.

Calendario de pagos del BPS para agosto de 2026.

Modalidad de cobro

Fecha

Bancos e IEDES 4 de agosto
Empresas contratistas (Montevideo e interior) Del 5 al 19 de agosto
Oficinas centrales del BPS (Montevideo) Del 4 al 19 de agosto
Giras de pago (interior) Del 5 al 7 de agosto

Cómo consultar si tenés un pago pendiente en el BPS

El Banco de Previsión Social (BPS) dispone de una herramienta en línea que permite a los beneficiarios consultar si tienen prestaciones pendientes de cobro, además de verificar las fechas y los lugares habilitados para retirar el dinero.

El servicio incluye información sobre jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios.

La consulta puede realizarse ingresando con la cédula de identidad o mediante el Usuario Personal BPS, que brinda acceso a información más detallada sobre las prestaciones y los recibos.

Para cobrar cualquiera de las prestaciones, los titulares deberán presentar la cédula de identidad vigente. En caso de que el trámite sea realizado por apoderados, tutores o curadores, también será necesario presentar el último recibo o una fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Los pagos pueden cobrarse en oficinas del BPS, locales de Abitab, RedPagos y ANDA, así como a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico.

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