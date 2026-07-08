"Los errores de proyección o desvíos son algo habitual": Oddone defendió corrección de cifras de crecimiento en la Rendición de Cuentas

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , defendió las correcciones sobre el crecimiento de la economía uruguaya que introdujo la Rendición de Cuentas respecto al Presupuesto Nacional y sostuvo que "el desvío" del gobierno actual es menor al de otros períodos.

"Los errores de proyección o los desvíos de proyección son algo habitual, normal . Es más, me encargué de mostrar con números desvíos de proyección que han tenido lugar durante el período pasado y que han tenido lugar en las últimas cinco administraciones. El desvío de proyección que tuvimos nosotros en el primer año de gobierno es menor a todos los desvíos de proyecciones que han tenido lugar en los años anteriores ", argumentó el ministro en una conferencia de prensa posterior a su comparecencia en la Comisión de Hacienda de Diputados que comenzó a debatir la Rendición de Cuentas.

El economista señaló que destinó buena parte de su intervención a explicar este tema, que ha sido motivo de críticas por parte de la oposición . Y defendió la posibilidad de introducir "correcciones" en materia de gasto y recaudación cuando no se cumplen con proyecciones previas.

Gasto adicional previsto en la Rendición de Cuentas se financiará con impuesto a autos eléctricos y otros votados en 2025, dijo Oddone

" El año pasado estaba previsto, según nosotros, que creciera 2,6% (la economía) y finalmente creció 1,8% ", señaló Oddone respecto a la previsión de crecimiento incluida en el Presupuesto Nacional. Agregó que la recaudación también fue 0,4 puntos porcentuales menor a lo proyectado, por lo que el equipo económico debió corregir el gasto en el mismo calibre, para "evitar que hubiera un desvío fiscal".

Así fue —destacó Oddone— que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cumplió con las metas trazadas en materia de deuda y de resultado fiscal estructural.

"Este equipo económico tiene la reputación de que en el año 2025 frente a desvíos del crecimiento cumplió con las metas y eso es lo que nosotros creemos que tenemos para ofrecer. Eso está bajo control, según nuestra opinión", insistió.

La exposición de motivos del proyecto de Rendición de Cuentas da cuenta de un elevado nivel de incertidumbre global, con un escenario global de desaceleración y menor crecimiento esperado respecto a 2025. Pese a esto, el equipo económico es optimista respecto a la economía uruguaya, que mostró señales de reactivación en el primer trimestre de 2026.

Para 2026 el MEF proyecta un cierre de año con un crecimiento del PIB de 1,6% (en el Presupuesto se había estimado 2,2%), mientras que en los próximos años la actividad económica continuaría creciendo 2,1% en 2027 y 2,4% desde 2028 hasta 203.

El gasto adicional

La Rendición de Cuentas —para la cual el Frente Amplio necesitará contar con al menos dos votos de la oposición en la Cámara de Diputados— prevé un gasto adicional de US$ 31 millones, destinado a la unificación de las transferencias sociales y al aumento de sus montos para combatir la pobreza infantil.

Oddone volvió a explicar que dicho aumento —que se agrega a los US$ 50 ya previstos en el Presupuesto Nacional para este año— se financiará con una "reducción del gasto tributario", asociado al cobro de IMESI a algunos vehículos eléctricos que dejarán de estar exonerados, además de "reestimaciones" de la recaudación esperada por algunos impuestos.

Sobre esto último, el ministro mencionó los casos de los impuestos aprobados el año pasado en el Presupuesto: el cómputo de IRPF a los incrementos patrimoniales derivados de activos alojados en el exterior y el Impuesto Mínimo Global.

"Cuando hicimos las estimaciones de recaudación de varios de estos impuestos, tanto el IRPF a las ganancias de capital en el exterior como el Impuesto Mínimo Global, lo hicimos con información que estaba disponible antes de agosto de 2025. Ahora contamos con la información de cierre de 2025", sostuvo Oddone sobre los datos que aporta la Dirección General Impositiva (DGI).

Es con esa "información nueva" que se ajustaron las proyecciones de recaudación. Y lo que faltaba para cubrir el gasto derivado de la unificación y aumento de las transferencias fue lo que se "calibró" para establecer el cobro de IMESI a los vehículos eléctricos que tengan un valor de importación superior a los US$ 19 mil.

"Calibramos los aumentos de IMESI en vehículos eléctricos precisamente para lograr financiar lo que nos faltaba. Porque la decisión de gravar a los autos eléctricos estaba tomada por razones no tributarias, sino de fondo, como habíamos explicitado en el Presupuesto Nacional", dijo Oddone.

Por esta razón, insistió en que pese al aumento del gasto el equipo económico cumplirá con las metas.

"Obviamente con la incertidumbre que siempre hay en el manejo de la economía, nosotros estamos ciertos de que las estimaciones que tenemos son consistentes y las vamos a compartir con el Consejo Fiscal Autónomo y también con los legisladores cuando sea necesario".