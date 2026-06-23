"Este es el rumbo y no lo vamos a soltar": tras la interpelación a Oddone, Orsi defendió la gestión económica del gobierno

Luego de que el Senado respaldara al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, tras una interpelación que se extendió durante unas 12 horas , el presidente Yamandú Orsi salió a defender los resultados económicos del gobierno y aseguró que los indicadores muestran mejoras concretas en empleo, salarios, jubilaciones e ingresos de los hogares.

A través de una publicación en su cuenta de X , el mandatario destacó una serie de cifras que, a su juicio, reflejan una mejora en la situación de los uruguayos durante el primer año de gestión.

" Detrás de cada número hay una familia que vive un poco mejor . Igual sabemos que falta, y mucho. Para eso gobernamos: para que el trabajo y el poder de compra de los uruguayos sigan creciendo. Este es el rumbo y no lo vamos a soltar. Seguimos. ", escribió Orsi.

Oddone es interpelado en el Senado por la situación económica y los cambios previstos para las AFAP

Entre los indicadores mencionados por el presidente figura la evolución del mercado laboral. Según señaló, la tasa de desempleo bajó de 8,2% a 7,5% en un año , mientras que se crearon más de 26.000 puestos de trabajo .

Además, destacó que casi 20.000 mujeres se incorporaron al mercado laboral, uno de los datos que el gobierno ha puesto como ejemplo de la recuperación del empleo.

En materia de ingresos, Orsi afirmó que los ingresos de los hogares crecieron 2,7% en términos reales, alcanzando "el nivel más alto del que hay registro", de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

También sostuvo que el salario real aumentó 2,3% durante 2025, lo que, según expresó, representa "más poder de compra que en cualquier momento de los últimos 50 años".

Jubilaciones y cambios en los ajustes

El presidente también hizo referencia a las jubilaciones. Según indicó, el ajuste previsto para 2026 será de 5,97% nominal, lo que equivale a una mejora de 2,32% real por encima de la inflación.

Además, defendió una modificación en la forma de calcular los incrementos para las jubilaciones mínimas.

"Los aumentos extra para las mínimas ya no se descuentan a fin de año del ajuste, como en el período anterior. Ahora se acumula", señaló.

Las leyes que reivindicó el gobierno

En su mensaje, Orsi también destacó dos iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Por un lado, la Ley de Empleo Integral, aprobada por unanimidad en el Parlamento, que prevé subsidios de hasta el 80% del salario para fomentar la contratación de jóvenes, mujeres jefas de hogar, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad.

Por otro, mencionó la Ley de Competitividad, actualmente a estudio del Parlamento, que según el gobierno apunta a reducir costos y trámites para empresas, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y generar una baja en los precios de productos de primera necesidad.

• El desempleo bajó de 8,2% a 7,5% en un año.



• Se crearon más de 26.000 puestos de trabajo.



• Casi 20.000 mujeres se incorporaron al mercado laboral.



• El ingreso de los hogares creció 2,7% real (INE): el nivel más alto del que hay registro.



• El salario real subió… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) June 23, 2026

El respaldo del Senado a Oddone

Las declaraciones del presidente llegaron horas después de que la Cámara de Senadores aprobara una moción de respaldo al ministro Oddone y a su equipo económico.

La interpelación había sido promovida por la oposición y estuvo centrada en la situación económica del país, las perspectivas de crecimiento, el funcionamiento de las AFAP y los posibles cambios al sistema previsional que puedan surgir del diálogo social impulsado por el gobierno.

Tras el debate, la mayoría oficialista aprobó una declaración en la que expresó su respaldo al ministro y destacó "la solvencia" de su intervención.

El texto sostuvo que la política económica del gobierno mantiene un "rumbo económico claro y consistente", basado en la estabilidad macroeconómica y una administración responsable de los riesgos en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas.

La declaración también destacó la mejora del empleo, los salarios, las jubilaciones y los ingresos de los hogares, así como la reducción de la pobreza, el cumplimiento de las metas fiscales y una inflación ubicada en niveles históricamente bajos.