Portugal vs. Uzbekistán, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Portugal enfrentará este martes 23 de junio a Uzbekistán correspondiente a la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo FIFA 2026.

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El conjunto dirigido por Roberto Martínez y candidato a conquistar el máximo trofeo del fútbol internacional, buscará sumar sus primeros tres puntos, tras sellar un empate 1 a 1 ante RD Congo en su partido debut.

Juntos. Por Portugal. #VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QPY2UxE4N0 — Portugal (@selecaoportugal) June 23, 2026 "Cuando tenemos el balón, necesitamos a alguien que ataque y ocupe espacios en el último movimiento. Cristiano es ese jugador, los números lo reflejan. Es el futbolista que tiene ese movimiento, la finalización, es la última pieza dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal", señaló el entrenador español en dialogo con la prensa.

Dónde ver Portugal vs. Uzbekistán: transmisión EN VIVO El partido entre Portugal vs. Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy martes 23 de junio desde las 14 horas (hora Uruguay) en el estadio de Houston.