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Portugal vs. Uzbekistán, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

El conjunto dirigido por Roberto Martínez y candidato a conquistar el máximo trofeo del fútbol internacional, buscará sumar sus primeros tres puntos, tras sellar un empate 1 a 1 ante RD Congo en su partido debut.

23 de junio de 2026 10:49 hs
Portugal vs Uzbekistán EN VIVO

Portugal vs Uzbekistán EN VIVO

La Selección de Portugal enfrentará este martes 23 de junio a Uzbekistán correspondiente a la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez y candidato a conquistar el máximo trofeo del fútbol internacional, buscará sumar sus primeros tres puntos, tras sellar un empate 1 a 1 ante RD Congo en su partido debut.

"Cuando tenemos el balón, necesitamos a alguien que ataque y ocupe espacios en el último movimiento. Cristiano es ese jugador, los números lo reflejan. Es el futbolista que tiene ese movimiento, la finalización, es la última pieza dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal", señaló el entrenador español en dialogo con la prensa.

Dónde ver Portugal vs. Uzbekistán: transmisión EN VIVO

El partido entre Portugal vs. Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy martes 23 de junio desde las 14 horas (hora Uruguay) en el estadio de Houston.

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Copa Mundial FIFA 2026: Qué partidos se juegan hoy martes 23 de junio, hora y donde verlos EN VIVO por tv y streaming

Portugal vs. Uzbekistán

  • Hora: 14 horas
  • Estadio: Houston
  • Árbitro: Jalal Jaid
  • Transmisión EN VIVO: Dsports

Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy martes 23 de junio y a qué hora?

  • 00:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J (hora Uruguay) FINALIZADO
  • 14:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K (hora Uruguay)
  • 17:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L (hora Uruguay)
  • 20:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L (hora Uruguay)
  • 23:00 - Colombia vs. RD Congo – Grupo K (hora Uruguay)

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