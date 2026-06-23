Bordaberry descartó impulsar juicio político contra Orsi: "Si viene Cosse en lugar de Orsi, estamos en el horno"

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry , descartó este martes la posibilidad de impulsar un juicio político contra el presidente Yamandú Orsi por la polémica generada en torno al uso de una camioneta particular y sostuvo que la oposición debe preservar la institucionalidad presidencial.

Consultado en el programa Arriba Gente (Canal 10) sobre la controversia y las especulaciones acerca de una eventual renuncia del mandatario, Bordaberry también se refirió a la vicepresidenta Carolina Cosse.

" Si viene Cosse en lugar de Orsi estamos en el horno, por suerte no va a pasar ", afirmó.

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"A mi no me gusta Cosse en el Parlamento, ¿me va a gustar en la Presidencia? ¿Está mal eso, no puedo opinar?", expresó.

Bordaberry señaló además que discrepa con la visión política de la exintendenta de Montevideo. "No me parece que sea lo mejor Cosse de presidente, haciendo Anteles Arena y gastándose 50 millones de dólares en un edificio anexo del Palacio para llenarlo de más funcionarios. Discrepo con ella como discrepo con tantos políticos. Una señora que lo que está tratando de hacer es que el Estado gaste más en cosas innecesarias", sostuvo.

"No se puede debilitar la figura del presidente"

El senador también fue consultado sobre la polémica vinculada a la camioneta utilizada por Orsi y la actuación de la oposición frente al tema. En ese sentido, afirmó que corresponde respaldar el trabajo periodístico, pero descartó avanzar en mecanismos institucionales contra el mandatario.

"Nosotros no apretamos, apretaron ustedes y siguen apretando ustedes, cumpliendo su función de periodistas. Se informó y tuvieron que dar información, que no fue toda. Ahora, ¿hay mérito para un juicio político? No. Si lo hubiera, igual no tiene posibilidad de éxito porque requiere una mayoría muy especial, entonces, para qué voy a entrar en una discusión que no va a pasar", dijo.

Finalmente, Bordaberry sostuvo que la oposición debe actuar con responsabilidad institucional. "No se puede debilitar la figura del presidente de la República desde la oposición, sí respaldamos la libertad con que cuentan los periodistas para informar", concluyó.