Blockchain Summit Global 2026: Bitcoin, el boom de la tokenización y la tercera edición de la Hackathon Ethereum en Uruguay

Mientras Uruguay avanza en la implementación de un nuevo marco regulatorio para los activos virtuales, el ecosistema blockchain local ya trabaja sobre el siguiente desafío: desarrollar las aplicaciones que utilizarán esa infraestructura.

Esta nueva etapa de institucionalización tecnológica quedó plasmada en la Blockchain Summit Global 2026 , celebrado en Montevideo, donde la innovación ocupó el lugar central. Además de los paneles dedicados a tokenización y Bitcoin, el evento fue sede de la tercera edición de la Hackathon Ethereum Uruguay , una competencia de dos días en la que equipos interdisciplinarios desarrollaron soluciones basadas en blockchain con el acompañamiento de mentores y especialistas.

Para los organizadores de la Hackathon Ethereum Uruguay , el resultado confirmó la madurez que está alcanzando el ecosistema nacional.

"El evento superó todas las expectativas. Contamos con una enorme participación y un nivel altísimo en cada uno de los proyectos presentados, demostrando un compromiso de innovación y sofisticación técnica impresionante. Los desafíos abordados integraron tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial y contratos inteligentes complejos", destacaron desde la organización en diálogo con El Observador.

Además, señalaron que la posibilidad de presentar los proyectos sobre el escenario principal del Blockchain Summit Global permitió a los finalistas conectar directamente con referentes de la industria, inversores y líderes del ecosistema regional.

Una nueva generación de proyectos blockchain

Si hay algo que la hackathon dejó en claro es que el desarrollo blockchain trascendió cripto y comienza a resolver problemas concretos en sectores tan diversos como los videojuegos, la identidad digital y el cumplimiento regulatorio.

La competencia repartió U$S 750 en premios y becas en posgrados o maestrías de UTN de Buenos Aires para cada uno de los ganadores de las categorías General y Startups, con el objetivo de impulsar el desarrollo de soluciones basadas en la red de Ethereum y fomentar el crecimiento del talento local.

Los proyectos fueron evaluados por un jurado integrado por referentes del ecosistema regional, entre ellos Sebastián Serrano, fundador y CEO de Ripio; Pamela González-Perilli, ingeniera blockchain, docente de la UTN y Secretaria de la Cámara Blockchain del Uruguay; Lautaro Solé, cofundador de CoBuilders; Marcos Allende, cofundador de Blerify; Guzmán Llambías, investigador y docente de la Universidad de la República; e Ignacio Varese, vicepresidente de la Cámara Blockchain del Uruguay y cofundador del Blockchain Summit Global.

De izquierda a derecha, Lucía Cardellino, Juan Becerra, Santiago Caprioli (Marbless), Jair Valenzuela (Global Score Agent), Rodrigo Médica (Global Score Agent), Juan Manuel Sobral

Los dos proyectos ganadores fueron:

Marbless

El ganador de la categoría General fue Marbless,un videojuego interactivo de carreras de bolitas desarrollado por Santiago Caprioli y Emanuel Olivera y construido íntegramente sobre Ethereum. El proyecto combina NFT, el token nativo MRBL, gráficos 3D y un sistema de aleatoriedad verificable mediante Chainlink VRF, lo que permite que cada competencia sea completamente transparente y auditable.

La propuesta busca transformar un espectáculo tradicionalmente pasivo en una experiencia interactiva, donde los usuarios pueden participar, verificar los resultados en la blockchain y ser propietarios de los activos digitales del juego.

Global Score Agent

En la categoría Startups, el primer puesto fue para Global Score Agent (ORIGO), una plataforma construida por Jair Valenzuela y Rodrigo Medica, que desarrolla un sistema de reputación on-chain para evaluar el comportamiento de billeteras y el origen de los fondos. La solución analiza información pública registrada en blockchain para generar puntajes de confianza que pueden ser utilizados por proveedores de servicios de activos virtuales, exchanges, instituciones financieras para aplicar controles de cumplimiento y prevención de riesgos.

La hackathon forma parte de las iniciativas impulsadas por Ethereum Uruguay, una comunidad abierta fundada en 2022 que hoy reúne a más de 1.000 integrantes y tiene como objetivo promover la educación, la adopción y el desarrollo del ecosistema Ethereum en el país mediante meetups, talleres y hackathons 100% gratuitos.

La organización es impulsada por referentes del sector como Lucía Cardellino, cofundadora de Ethereum Uruguay y tesorera de la Cámara Blockchain del Uruguay; Juan Manuel Sobral, presidente de la Cámara Uruguaya de Blockchain y cofundador y CTO de SpaceDev; Federico Sendra, cofundador y CEO de SpaceDev; Darío Luaces, fundador de Maldo.uy; y Diego Furiati, cofundador de LegalTech Solutions y especialista en blockchain.

De izquierda a derecha, Diego Furiati, Franco Mangone, Federico Sendra, Darío Luaces, Juan Manuel Sobral, Carolina Rodriguez Conde, Lucia Cardellino

La tokenización sale del laboratorio

Si hace algunos años la conversación giraba alrededor de Bitcoin y las criptomonedas, hoy uno de los conceptos que concentra mayor atención es la tokenización, es decir, la representación digital de activos físicos o financieros sobre blockchain.

Durante el panel dedicado a casos de uso, Cardellino explicó que el proceso comenzó con la tokenización del dinero mediante las stablecoins, pero hoy avanza sobre una nueva generación de activos.

"Ahora el crecimiento viene de la mano de los activos financieros: bonos, acciones, fondos y ETF que se están tokenizando y que están impulsando las instituciones. Pero también empezamos a hablar de activos del mundo real que están ingresando al ecosistema blockchain", señaló.

Por su parte, la ingeniera y desarrolladora blockchain Pamela González Perilli también buscó derribar uno de los principales prejuicios alrededor de los NFT.

"Los NFT ya no se usan únicamente para representar imágenes. Muchos proyectos de tokenización de activos del mundo real utilizan NFT por la metadata que permiten incorporar, es decir, toda la información adicional asociada al activo", explicó.

Juan Manuel Sobral, Pamela González Perilli y Lucía Cardellino

Los ejemplos expuestos durante el panel mostraron hasta dónde puede llegar esa evolución. Entre ellos aparecieron proyectos de tokenización de cartas coleccionables de Pokémon, oro físico, botellas de vino, cabezas de ganado e incluso derechos de formación de futbolistas, activos que pueden negociarse digitalmente sin perder el vínculo con el bien físico que representan.

Para Roberto Catalán, co-fundador de Aligned, el crecimiento de la tokenización también explica por qué Ethereum continúa siendo la blockchain elegida para buena parte de estos desarrollos.

"El valor que agrega blockchain es confianza", afirmó durante su exposición. Según explicó, más allá de los avances tecnológicos de distintas redes, Ethereum logró consolidarse como una infraestructura neutral desde el punto de vista político y tecnológico, una condición indispensable para alojar activos de escala global.

Catalán comparó cada blockchain con un país y sostuvo que la confianza termina funcionando como una moneda de cambio.

"Un mercado global descentralizado necesita neutralidad. No vas a colocar activos críticos en una infraestructura controlada por un sólo país", resumió en diálogo con El Observador.

Bitcoin, una "póliza de seguro" para el sistema financiero

Aunque las stablecoins y la tokenización concentraron buena parte de las conversaciones, Bitcoin mantuvo un espacio propio dentro del Summit.

Durante el último panel de la jornada, dedicado al activo creado por Satoshi Nakamoto, Rodolfo Andragnes, fundador de la ONG Bitcoin Argentina y de LABITCONF —evento que, según Ignacio Varese, inspiró la creación del Blockchain Summit Global en Uruguay—, sostuvo que Bitcoin atravesó una transformación similar a la del resto del ecosistema: comenzó resolviendo problemas para individuos y hoy forma parte de la agenda de empresas, instituciones financieras e incluso gobiernos.

Sin embargo, y en la misma conversación, Ricardo Mihura Estrada, integrante de la Comisión Directiva de la ONG Bitcoin Argentina compartió que su principal diferencial permanece intacto.

"Bitcoin es una póliza de seguro contra las fallas del sistema. Puede tener volatilidad, como cualquier seguro tiene un costo, pero también puede incrementar su valor con el tiempo. Es el único activo que tiene un límite conocido de 21 millones de unidades y mantiene las cualidades necesarias para funcionar como dinero", afirmó.

Mihura Estrada advirtió que la creciente participación de ETFs, fondos institucionales y gobiernos en la adopción está concentrando una porción cada vez mayor de los bitcoins en circulación. No obstante, consideró que el valor de la red continúa descansando sobre millones de usuarios que mantienen la autocustodia y utilizan Bitcoin como un sistema monetario descentralizado.

Ignacio Varese, Ricardo Mihura Estrada, Rodolfo Andragnes, Marcelo Montoro

"Las stablecoins probablemente terminen pareciéndose a un sistema bancario paralelo. Bitcoin, en cambio, seguirá siendo la verdadera cobertura frente al riesgo sistémico porque no depende de una entidad emisora centralizada", concluyó.

Más allá de las diferencias entre ambos modelos, el consenso que dejó el Blockchain Summit Global 2026 es que la industria blockchain atraviesa una nueva etapa.

Mientras la regulación comienza a consolidarse y las instituciones incorporan estos activos a sus estrategias, desarrolladores, emprendedores y empresas ya trabajan en las aplicaciones que podrían definir la próxima generación de servicios financieros digitales.