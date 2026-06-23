Uruguay vs España: confirmado el árbitro para el crucial partido por el Grupo H del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

El estadounidense Ismail Elfath ejercerá como árbitro principal para el partido de la última jornada del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que enfrentará el viernes 26 de junio a Uruguay y España en la ciudad mexicana de Guadalajara.

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En este partido ambas selecciones se disputarán su presencia en los dieciseisavos de final . A España le vale incluso con un empate para certificar su clasificación, al liderar el grupo con cuatro puntos, mientras que Uruguay, con dos, necesita sumar para no depender de otras selecciones para estar entre los ocho mejores terceros, supuesto que afrontaría con una puntuación baja.

Este encuentro será el segundo que el colegiado estadounidense dirija en este Mundial , ya que fue designado también para el Países Bajos-Japón que finalizó con empate a dos en el marcador.

Nacido en Casablanca (Marruecos) en 1988 , pero con nacionalidad estadounidense, el colegiado es uno de los ocho árbitros de la Federación de Fútbol de Estados Unidos seleccionados para participar en el torneo de este año.

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Elfath fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia y también dirigió la final de la Copa MLS de ese mismo año, disputada por Philadelphia Union y Los Angeles FC.

El juez estadounidense Ismail Elfath y su equipo en el partido Países Bajos vs Japón Foto: AFP

En su trayectoria figuran, además, la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entre Toluca y Tigres, la Copa Mundial sub 20 de Polonia y la final del Campeonato de la USL de 2013 entre Orlando City SC y Charlotte Eagles.

Sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins ejercerán de asistentes en las bandas, mientras que los costarricenses Juan Calderon y Juan Carlos Mora ejercerán como cuarto árbitro y árbitro asistente reserva, respectivamente.

EFE