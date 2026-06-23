"Vientos destructivos": el fuerte pronóstico del tiempo que alteró la planificación de España en su preparación del partido ante Uruguay por el Mundial 2026

Luis de la Fuente y Lamine Yamal en la práctica de este lunes

La selección española, rival de Uruguay el próximo viernes a las 21:00 por el Mundial 2026, no pudo completar su trabajo sobre el césped en el entrenamiento de este lunes debido al protocolo de seguridad por las tormentas en Estados Unidos, con una aviso de “tormenta eléctrica severa y vientos destructivos” que llegó a los dispositivos móviles minutos antes de empezar la sesión.

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“Servicio Meteorológico Nacional: AVISO DE TORMENTA ELÉCTRICA SEVERA vigente en esta zona hasta las 18:45 h (EDT) por vientos destructivos de hasta 129 km/h. Refúgiate inmediatamente en un edificio resistente y mantente alejado de las ventanas. Los objetos arrastrados por el viento pueden ser mortales para quienes estén al aire libre o sin protección”, fue el mensaje.

Protocolo de tormenta Sin embargo, los futbolistas saltaron al césped, donde solo pudieron trabajar 20 minutos debido a la intensa lluvia y a las descargas eléctricas, siguiendo el protocolo de actuación.

“Los jugadores y el personal deben resguardarse en los vestuarios si se detectan rayos a una distancia de 10 millas (16 kilómetros). La actividad no podrá reanudarse hasta que los rayos se encuentren a más de 10 millas de distancia y hayan transcurrido 30 minutos consecutivos sin que se registre ninguna descarga eléctrica”, señala dicho protocolo.