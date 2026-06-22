Cinco pilares para que Uruguay se reinvente ante España en una noche cuando sabe que no habrá mañana en el Mundial 2026

El empate 2-2 de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa frente a Cabo Verde de este domingo dejó un sabor agridulce en la delegación celeste en el Mundial 2026.

El resultado no fue el esperado y ahora se vendrá el partido ante España del próximo viernes a la hora 21 en Guadalajara, México, que será determinante para saber si Uruguay sigue o no en la Copa del Mundo.

La clasificación sigue dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. Sin embargo, el margen de error se redujo a cero. De cara al trascendental choque contra los españoles, donde se juega el destino en el Mundial 2026, el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa tiene cinco puntos clave sobre los cuales edificar la clasificación a los dieciseisavos de final.

Pensando en la intención de superar a España, la selección uruguaya deberá basarse en cinco puntos que debe manejar, y algunos, mejorar.

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1) Blindar el juego aéreo y la concentración en el retroceso

Los goles sufridos en la jornada anterior nacieron de desatenciones puntuales y no de un dominio abrumador del rival. Ajustar las marcas en las pelotas paradas y coordinar los relevos cuando el equipo queda lanzado al ataque, será vital ante una España que castiga la menor distracción con posesiones largas y transiciones punzantes.

2) Explotar la velocidad de las bandas

El mejor rostro de Uruguay en este torneo se vio cuando el equipo abre la cancha. El desequilibrio individual y la verticalidad de hombres como Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio son las armas más peligrosas para lastimar a la defensa española, que suele sufrir cuando la obligan a retroceder de cara a su propio arco.

3) La experiencia de Muslera como el eje de la calma

En partidos de alta tensión, la templanza vale tanto como la táctica. La vigencia histórica de Fernando Muslera en el arco debe ser el faro que ordene a una línea defensiva joven. Más allá de su responsabilidad en ambos goles de Cabo Verde, su liderazgo será fundamental para transmitir serenidad en los momentos donde el rival intente manejar los hilos del encuentro.

4) Sostener la intensidad bielsista sin desprotegerse

La presión ofensiva es la marca registrada de este proceso, pero ante un mediocampo de buen pie como el español, la presión debe ser quirúrgica. Presionar en bloque, ahogar la salida y forzar el error sin quedar partidos en la mitad de la cancha, será el gran desafío estratégico de la noche.

5) Apelar a la mística rioplatense en las paradas difíciles

La historia del fútbol uruguayo está escrita sobre páginas de resiliencia. Cuando la celeste sabe que "no hay mañana", suele aflorar un amor propio y una rebeldía que equipara cualquier jerarquía individual. El plantel cuenta con el recambio, el fuego sagrado y el libreto necesario para plantarse en Guadalajara, intentar dar el golpe y sellar el pasaporte a la próxima ronda. Está claro que no será sencillo, pero es un punto fuerte que Uruguay tiene que aprovechar: volver a sus raíces.