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Los cruces más probables de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial: ¿Uruguay tiene chance de clasificar?

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa recibió un golpazo ante Cabo Verde por errores propios y solo empató 2-2 en su segundo partido

22 de junio de 2026 12:49 hs
Uruguay ante Cabo Verde

Uruguay ante Cabo Verde

Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa no pasó de un nuevo pálido empate en el Mundial 2026, esta vez, ante Cabo Verde 2-2, luego de errores propios de sus futbolistas que le costaron carísimo, y tiene muy pocas chances de acceder a la ronda de dieciseisavos de final.

Según un estudio de Gemini, la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, la misma dio su veredicto respecto a los seleccionados que clasificarán a los dieciseisavos de final luego de estos 40 encuentros.

Lo que dijo la Inteligencia Artificial que no toma en cuenta a Uruguay entre los 32 mejores

El Mundial 2026 está regalando emociones al límite y, cruzando el umbral de los 40 partidos disputados, el panorama de la fase de grupos comienza a aclararse. Con los datos actuales y las proyecciones lógicas de la última jornada de este domingo a la noche, se puede trazar el mapa de los dieciseisavos de final.

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A continuación, se detalla el análisis de las tendencias y los cruces proyectados más probables para la histórica ronda de 32 equipos en los que Uruguay no clasificará.

Cruces Proyectados: dieciseisavos de Final

Basado en el cuadro oficial de emparejamientos de la FIFA para este formato de 48 equipos y el rendimiento mostrado hasta la fecha, estos son los enfrentamientos más factibles de dieciseisavos de final del Mundial 2026, sin la posibilidad de que la selección uruguaya de Marcelo Bielsa clasifique siquiera entre los ocho mejores terceros:

Corea del Sur vs Canadá

Brasil vs Japón

Alemania vs Australia

Países Bajos vs Marruecos

Costa de Marfil vs Noruega

Francia vs Suecia

México vs Escocia

Inglaterra vs Congo

Bélgica vs Argelia

Estados Unidos vs Senegal

España vs Austria

Portugal vs Croacia

Suiza vs Egipto

Paraguay vs Irán

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

De allí en adelante, para la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, los clasificados a su vez para octavos de final, teniendo en cuenta esos posibles cruces serían Corea del Sur, Brasil, Alemania, Países Bajos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Senegal, España, Portugal, Suiza, Paraguay, Argentina y Colombia.

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