Los cruces más probables de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial: ¿Uruguay tiene chance de clasificar?

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa no pasó de un nuevo pálido empate en el Mundial 2026, esta vez, ante Cabo Verde 2-2, luego de errores propios de sus futbolistas que le costaron carísimo, y tiene muy pocas chances de acceder a la ronda de dieciseisavos de final.
Según un estudio de Gemini, la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, la misma dio su veredicto respecto a los seleccionados que clasificarán a los dieciseisavos de final luego de estos 40 encuentros.
Lo que dijo la Inteligencia Artificial que no toma en cuenta a Uruguay entre los 32 mejores
El Mundial 2026 está regalando emociones al límite y, cruzando el umbral de los 40 partidos disputados, el panorama de la fase de grupos comienza a aclararse. Con los datos actuales y las proyecciones lógicas de la última jornada de este domingo a la noche, se puede trazar el mapa de los dieciseisavos de final.
A continuación, se detalla el análisis de las tendencias y los cruces proyectados más probables para la histórica ronda de 32 equipos en los que Uruguay no clasificará.
Cruces Proyectados: dieciseisavos de Final
Basado en el cuadro oficial de emparejamientos de la FIFA para este formato de 48 equipos y el rendimiento mostrado hasta la fecha, estos son los enfrentamientos más factibles de dieciseisavos de final del Mundial 2026, sin la posibilidad de que la selección uruguaya de Marcelo Bielsa clasifique siquiera entre los ocho mejores terceros:
Corea del Sur vs Canadá
Brasil vs Japón
Alemania vs Australia
Países Bajos vs Marruecos
Costa de Marfil vs Noruega
Francia vs Suecia
México vs Escocia
Inglaterra vs Congo
Bélgica vs Argelia
Estados Unidos vs Senegal
España vs Austria
Portugal vs Croacia
Suiza vs Egipto
Paraguay vs Irán
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana
De allí en adelante, para la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, los clasificados a su vez para octavos de final, teniendo en cuenta esos posibles cruces serían Corea del Sur, Brasil, Alemania, Países Bajos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Senegal, España, Portugal, Suiza, Paraguay, Argentina y Colombia.