La explicación del gol anulado a Uruguay por fuera de juego de Maximiliano Araújo tras un tiro de esquina; mirá lo que pasó

Uruguay pudo haber pasado 3-2 a Cabo Verde en el partido de este domingo en Miami por el Mundial 2026, que tuvo empate 2-2, pero el VAR vio fuera de juego de Maximiliano Araújo en una jugada en la que el mismo llegaba a definir.

Fue una situación extraña y pocas veces vista, lo que llevó a varios comentarios en las redes sociales.

Todo comenzó en un tiro de esquina en el minuto 67 que hizo Araújo, la pelota fue rechazada por la defensa, le quedó a Guillermo Varela y se la devolvió al extremo izquierdo, quien salió de la posición de tiro de esquina se metió en el área, ante una defensa que parecía dudar por si había offside, asistió al medio, siguió corriendo y se encontró con un rebote del golero Vozinha para definir y mandarla adentro del arco.

NO VALE EL TERCERO DE URUGUAY Cuando toda la Celeste festejaba el 3-2, el VAR indicó fuera de juego. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Cu2v0W8SYW

Uruguay empezó a festejar pero inmediatamente el línea levantó el banderín .

El fuera de juego de Maxi Araújo por el que se le anuló el gol a Uruguay

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Luego, el VAR determinó el fuera de juego de Araújo.

El fuera de juego de Maxi Araújo por el que se le anuló el gol a Uruguay

¿Qué fue lo que pasó? El extremo, luego de hace el tiro de esquina, quedó afuera de la cancha y demoró en ingresar.

El fuera de juego de Maxi Araújo por el que se le anuló el gol a Uruguay

Cuando Varela se la da de cabeza, Araújo estaba entrando al campo de juego, pero hubo dudas por la posición de una defensa africano que estaba parado en el primer palo.

El fuera de juego de Maxi Araújo por el que se le anuló el gol a Uruguay

El VAR determinó con sus líneas que era fuera de juego, porque el extremo uruguayo tenía parte de su pierna izquierda afuera de la cancha, mientras que el defensa de Cabo Verde estaba dentro del campo de juego.

Lo que dice el reglamento

Cuando un atacante sale del terreno de juego por la línea de meta y vuelve a entrar participando activamente, el reglamento determina que se le considera situado sobre la misma línea de meta a efectos de determinar el fuera de juego.

El fuera de juego de Maxi Araújo por el que se le anuló el gol a Uruguay

Al quedar fijado reglamentariamente sobre la línea de meta, si el penúltimo defensor rival está un paso por delante, es decir, más lejos de su propio arco que el atacante, el delantero automáticamente queda en posición prohibida porque está más cerca de la meta contraria que el balón y que dicho penúltimo adversario.

En la jugada de Araújo, el futbolista sale por inercia o por posicionamiento detrás de la línea de fondo, y al trazarse la línea virtual sobre la cal, su cuerpo quedaba por detrás del penúltimo defensor de Cabo Verde. Al intervenir inmediatamente en la acción del gol, se sancionó la infracción reglamentaria de fuera de juego