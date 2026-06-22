Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / SELECCIÓN URUGUAYA

El cúmulo de errores en el segundo gol de Cabo Verde ante Uruguay: al mal pase de Mathías Olivera, la salida en falso de Fernando Muslera y la confusión de Sebastián Cáceres

"El segundo gol es lo que es, un mal despeje, querés cubrir, llegás tarde", dijo Fernando Muslera

22 de junio de 2026 10:57 hs
El segundo gol de Cabo Verde a Uruguay

El segundo gol de Cabo Verde a Uruguay

El segundo gol de Cabo Verde ante Uruguay, para el 2-2 con el que se cerró el partido de este domingo en Miami por el Mundial 2026, tuvo una serie de errores de la defensa celeste que fue muy bien aprovechada por el equipo rival.

La jugada comenzó con un saque lateral de Juan Manuel Sanabria desde el medio de la cancha hacia la defensa, donde estaba Mathías Olivera, a quien la pelota le llegó picando y con un atacante de Cabo Verde que lo fue a presionar.

El segundo gol de Cabo Verde a Uruguay

El segundo gol de Cabo Verde a Uruguay

El zaguero tomó la decisión de mandar la pelota hacia el medio de la zaga, sin pararla, y con un pase aéreo.

"Son situaciones del fútbol": lo que dijo sobre los goles Fernando Muslera, que empañó su regreso a la selección uruguaya con un grave error ante Cabo Verde y deja la duda para el partido ante España

El gesto de Fernando Muslera pidiendo tres jugadores en la barrera y lo que pasó en el gol de tiro libre de Cabo Verde a Uruguay

Pero su pase no llegó a ninguno de sus compañeros y la pelota fue a caer en un sector libre, por lo que quedó en disputa con el atacante rival Hélio Varela y Fernando Muslera y Sebastián Cáceres defendiendo.

Al ver el pique en velocidad del delantero africano para ir por el balón, el golero uruguayo salió rápidamente de su área para intentar llegar antes o, como explicó, intentar complicarlo en el control.

En tanto, Cáceres, cuya primera reacción fue también ir por la pelota, pero que al ver a Muslera cambió de dirección, corrió hacia el área para intentar bloquear un posible remate.

El segundo gol de Cabo Verde a Uruguay

El segundo gol de Cabo Verde a Uruguay

Y Varela hizo todo bien. Llegó antes que Muslera, al que pasó sin posibilidad de que el arquero lo bajara, se llevó la pelota y definió rápidamente de primera para evitar que Cáceres y Olivera, que corrió para cerrar, pudieran taparle el disparo.

La explicación de Fernando Muslera

¿Pudo haber hecho falta Muslera? El arquero pudo haber cortado la jugada, aunque Hélio Varela llega antes a la pelota y luego lo cruza a velocidad, sin que el golero intentara tocarlo con sus manos. Si hubiera hecho falta, no habría significado expulsión porque Cáceres y Olivera estaban pro detrás de él.

El segundo gol de Cabo Verde a Uruguay

El segundo gol de Cabo Verde a Uruguay

Tras el partido, el arquero uruguayo fue consultado por la jugada y dio su punto de vista.

La explicación de Fernando Muslera fue la siguiente: "El segundo gol es lo que es, un mal despeje, querés cubrir, llegás tarde, tratás de ahogar para que se pueda hacer un mal control o lo que sea, y nada… También hay mucha virtud del rival en esa situación".

El segundo gol de Cabo Verde a Uruguay

El segundo gol de Cabo Verde a Uruguay

Las más leídas

El mejor jugador de Uruguay vs Cabo Verde en el Mundial 2026 elegido por voto popular en la FIFA

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026; mirá cómo está la clasificación que brinda cupos para 16avos de final

Uruguay fue la sucursal del infierno, el desmoronamiento de una ilusión falsa y el imperio de lo efímero en el 2-2 ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La camiseta distinta con la que vio Luis Suárez el partido de la selección uruguaya ante Cabo Verde en el Mundial 2026, con mensaje a un jugador

Temas

Uruguay Cabo Verde

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos