El cúmulo de errores en el segundo gol de Cabo Verde ante Uruguay: al mal pase de Mathías Olivera, la salida en falso de Fernando Muslera y la confusión de Sebastián Cáceres

El segundo gol de Cabo Verde ante Uruguay , para el 2-2 con el que se cerró el partido de este domingo en Miami por el Mundial 2026, tuvo una serie de errores de la defensa celeste que fue muy bien aprovechada por el equipo rival.

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Cuando se jugaban 60 minutos y el equipo de Marcelo Bielsa ganaba por 2-1, luego de haber dado vuelta el partido tras comenzar abajo en el marcador tras un gol de tiro libre , llegó el tanto de la paridad de los africanos.

La jugada comenzó con un saque lateral de Juan Manuel Sanabria desde el medio de la cancha hacia la defensa, donde estaba Mathías Olivera, a quien la pelota le llegó picando y con un atacante de Cabo Verde que lo fue a presionar.

El zaguero tomó la decisión de mandar la pelota hacia el medio de la zaga, sin pararla, y con un pase aéreo.

El gesto de Fernando Muslera pidiendo tres jugadores en la barrera y lo que pasó en el gol de tiro libre de Cabo Verde a Uruguay

"Son situaciones del fútbol": lo que dijo sobre los goles Fernando Muslera, que empañó su regreso a la selección uruguaya con un grave error ante Cabo Verde y deja la duda para el partido ante España

Pero su pase no llegó a ninguno de sus compañeros y la pelota fue a caer en un sector libre, por lo que quedó en disputa con el atacante rival Hélio Varela y Fernando Muslera y Sebastián Cáceres defendiendo.

¡INCREÍBLE PARTIDO! OLIVERA REGALÓ LA PELOTA Y HÉLIO VARELA MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. URUGUAY.



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Al ver el pique en velocidad del delantero africano para ir por el balón, el golero uruguayo salió rápidamente de su área para intentar llegar antes o, como explicó, intentar complicarlo en el control.

En tanto, Cáceres, cuya primera reacción fue también ir por la pelota, pero que al ver a Muslera cambió de dirección, corrió hacia el área para intentar bloquear un posible remate.

El segundo gol de Cabo Verde a Uruguay

Y Varela hizo todo bien. Llegó antes que Muslera, al que pasó sin posibilidad de que el arquero lo bajara, se llevó la pelota y definió rápidamente de primera para evitar que Cáceres y Olivera, que corrió para cerrar, pudieran taparle el disparo.

La explicación de Fernando Muslera

¿Pudo haber hecho falta Muslera? El arquero pudo haber cortado la jugada, aunque Hélio Varela llega antes a la pelota y luego lo cruza a velocidad, sin que el golero intentara tocarlo con sus manos. Si hubiera hecho falta, no habría significado expulsión porque Cáceres y Olivera estaban pro detrás de él.

El segundo gol de Cabo Verde a Uruguay

Tras el partido, el arquero uruguayo fue consultado por la jugada y dio su punto de vista.

La explicación de Fernando Muslera fue la siguiente: "El segundo gol es lo que es, un mal despeje, querés cubrir, llegás tarde, tratás de ahogar para que se pueda hacer un mal control o lo que sea, y nada… También hay mucha virtud del rival en esa situación".