Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Los convocados de Peñarol para enfrentar a Montevideo City Torque: Jonathan Rodríguez afuera y vuelve Diego Laxalt

Diego Laxalt no estaba en una convocatoria de Peñarol desde el último partido previo al receso por el Mundial 2026, por la fecha 4 del Torneo Intermedio ante Cerro

8 de agosto de 2026 15:22 hs
Diego Laxalt de Peñarol es perseguido por Gonzalo Camarda de Central Español por el Torneo Intermedio

Diego Laxalt de Peñarol es perseguido por Gonzalo Camarda de Central Español por el Torneo Intermedio

FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Peñarol presentó su lista de convocados para el partido de este sábado a las 18:30 contra Montevideo City Torque en el Campeón del Siglo, por la primera fecha del Torneo Clausura, con cuatro salidas respecto al listado de la final del Torneo Intermedio.

Uno de los jugadores que no estará este sábado será Jonathan Rodríguez. El delantero de 33 años participó de los últimos dos partidos de Peñarol en su regreso al club, y aportó una asistencia en la victoria 5-1 contra Wanderers del miércoles, pero Diego Aguirre no lo convocó para enfrentar a Torque.

Tampoco está en la lista de Diego Aguirre el volante Tomás Olase, que tuvo minutos en la victoria 3-0 ante Cerro Largo de la última fecha del Intermedio e integró el banco ante Wanderers sin ingresar.

Los otros dos cambios se dan por lesiones de distinta índole. Franco Romero se lesionó en el primer tiempo de la final contra Wanderers y no estará disponible, mientras que el delantero juvenil Brandon Álvarez –que también jugó los últimos dos encuentros del carbonero luego de cinco meses afuera– sufrió una pequeña sobrecarga el viernes y se decidió preservarlo por precaución.

Fin de la novela de la transferencia de Nicolás de la Cruz a Peñarol: "La operación no se podrá concretar en este momento"

El problema que tiene Diego Aguirre en Peñarol con Abel Hernández para el partido ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura, y la variante que tiene en mente

Hay tres regresos a la lista de convocados: Diego Laxalt, Stiven Muhlethaler y Leandro Umpiérrez. El primero jugó por última vez ante Cerro por la fecha 4 del Intermedio, el último partido antes del receso por el Mundial 2026, mientras que el segundo no tiene minutos desde la última fecha del Clausura, el 11 de mayo ante Cerro Largo.

Umpiérrez, en tanto, jugó ante Boston River en la fecha 6 del Intermedio y luego no participó ni del encuentro ante Cerro Largo ni de la final del torneo ante Wanderers.

Las más leídas

Liverpool coloca la piedra fundamental de su nuevo estadio en Belvedere, José Luis Palma lo presenta y Rafael Radi propone El Bosque Azul

Diego Forlán habló como DT de Uruguay: "Por la forma en que se está construyendo todo (en la selección), tarde o temprano los resultados van a llegar"

Fin de la novela de la transferencia de Nicolás de la Cruz a Peñarol: "La operación no se podrá concretar en este momento"

Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi

Temas

Peñarol Montevideo City Torque convocados Jonathan Rodríguez Diego Laxalt

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos