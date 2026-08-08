Los convocados de Peñarol para enfrentar a Montevideo City Torque: Jonathan Rodríguez afuera y vuelve Diego Laxalt

Peñarol presentó su lista de convocados para el partido de este sábado a las 18:30 contra Montevideo City Torque en el Campeón del Siglo , por la primera fecha del Torneo Clausura , con cuatro salidas respecto al listado de la final del Torneo Intermedio.

Uno de los jugadores que no estará este sábado será Jonathan Rodríguez . El delantero de 33 años participó de los últimos dos partidos de Peñarol en su regreso al club, y aportó una asistencia en la victoria 5-1 contra Wanderers del miércoles, pero Diego Aguirre no lo convocó para enfrentar a Torque.

Tampoco está en la lista de Diego Aguirre el volante Tomás Olase , que tuvo minutos en la victoria 3-0 ante Cerro Largo de la última fecha del Intermedio e integró el banco ante Wanderers sin ingresar.

Los otros dos cambios se dan por lesiones de distinta índole. Franco Romero se lesionó en el primer tiempo de la final contra Wanderers y no estará disponible , mientras que el delantero juvenil Brandon Álvarez –que también jugó los últimos dos encuentros del carbonero luego de cinco meses afuera– sufrió una pequeña sobrecarga el viernes y se decidió preservarlo por precaución.

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Hay tres regresos a la lista de convocados: Diego Laxalt, Stiven Muhlethaler y Leandro Umpiérrez. El primero jugó por última vez ante Cerro por la fecha 4 del Intermedio, el último partido antes del receso por el Mundial 2026, mientras que el segundo no tiene minutos desde la última fecha del Clausura, el 11 de mayo ante Cerro Largo.

Umpiérrez, en tanto, jugó ante Boston River en la fecha 6 del Intermedio y luego no participó ni del encuentro ante Cerro Largo ni de la final del torneo ante Wanderers.