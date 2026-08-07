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Liverpool coloca la piedra fundamental de su nuevo estadio en Belvedere, José Luis Palma lo presenta y Rafael Radi propone El Bosque Azul

Liverpool proyecta inaugurar el Nuevo Estadio Belvedere para marzo de 2028

7 de agosto de 2026 18:37 hs
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El nuevo estadio de Liverpool en Belvedere, que se encuentra en el proceso de trabajos previos de preparación del terreno para el inicio de la construcción que esperan iniciar en setiembre, tendrá el próximo sábado 15 de agosto una jornada histórica con la colocación de la piedra fundacional del escenario que proyectan inaugurar en marzo de 2028.

El club lo presenta bajo su denominación como Nuevo Estadio de Belvedere.

La actividad del 15 de agosto se desarrollará en el estadio de los negriazules y en la Intendencia de Montevideo, el mismo día que se celebran 116 años de la primera vez que la selección uruguaya jugó de celeste, en un partido ante Argentina en ese estadio.

Ese sábado tan especial para todos los hinchas de Liverpool, a las 12.30, colocarán la piedra fundacional, en una actividad de media hora, en la que hablará el presidente José Luis Palma y colocarán la piedra.

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Luego, a las 18.30, presentarán el Nuevo Estadio de Belvedere, hablará el presidente, también Rafael Radi, quien presentará el documento El Bosque Azul y los arquitectos encargados del proyecto anunciarán los detalles del estadio.

También se presentará un adelanto de la película del nuevo estadio.

El Bosque Azul es un proyecto que elaboró Radi, reconocido hincha y socio de Liverpool, que nació en Belvedere.

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