Gabriel Oddone dijo que propuestas de Cabildo Abierto para la Rendición de Cuentas requieren "una ley aparte"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , señaló que las propuestas que presentó Cabildo Abierto para la Rendición de Cuentas requieren una "ley aparte" porque están "fuera del marco de la ley presupuestal" , para la que no hay posibilidad de presentar un mensaje complementario.

Para aprobar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados el Frente Amplio requiere de dos votos de la oposición . Mientras que los partidos que integran la Coalición Republicana (el Partido Nacional, Colorado e Independiente) han transmitido que no votarán el proyecto en general (al igual que Identidad Soberana de Gustavo Salle), Cabildo Abierto se ha mostrado abierto, pero si se contemplan algunas modificaciones .

Es por esa razón que el jueves el líder del partido, Guido Manini Ríos, se reunió en Torre Ejecutiva con el presidente Yamandú Orsi . En la reunión, el exsenador le presentó al mandatario un documento con las propuestas de su partido.

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Entre los cambios que pretende Cabildo Abierto está el aumento del 50% de la asignación única prevista para la infancia y la adolescencia en la Rendición de Cuentas . El gobierno pretende unificar cuatro asignaciones en una sola, pero con un tope de $ 10 mil . Cabildo Abierto pretende aumentar 50% ese monto y propuso para lograrlo aplicar una tasa sobre la ganancia de los bancos y administradoras de crédito, de forma temporal, de 5%.

Respecto a las asignaciones, el partido también propuso que sigan sujetas a condiciones, como la verificación del bienestar del beneficiario en alimentación, atención médica y odontológica y asistencia escolar (algo que el oficialismo pretende, en parte, eliminar).

Consultado entonces sobre estas propuestas, Oddone respondió: "Todas esas iniciativas que están propuestas por Cabildo Abierto son todas contemplables, pero fuera del marco de la ley presupuestal, porque la ley ya fue remitida, no hay mensaje complementario en una Rendición de Cuentas y, por tanto, cualquier iniciativa de esas características debería ser objeto de una ley aparte".

El ministro aclaró que no había tenido tiempo de "estudiar" las propuestas, pero que, por lo que había visto, las iniciativas requieren "ley aparte".

"Las que requieren iniciativas legales, requieren una ley aparte por la restricción que plantea la no existencia de un mensaje complementario. Margen para estudiar hay, como siempre en todo. Pero no las he mirado y, por tanto, quiero ser cuidadoso", dijo.