Presidente de la ANEP: "El paro automático no es un instrumento bueno, menos aún cuando se anuncia a pocas horas"

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ), Pablo Caggiani , se refirió al impacto que generan los paros de docentes en el sistema educativo y analizó la efectividad del mecanismo de "paro automático" utilizado por los gremios de la enseñanza frente a episodios de violencia en los centros escolares.

Durante su participación en el programa Todo Un Tema, transmitido por el canal de streaming de El Observador, el jerarca remarcó que, si bien ningún acto violento debe ser tolerado, la suspensión intempestiva de las clases genera graves perturbaciones en las familias y contrapone el principio de que "cada día de aula cuenta".

Este miércoles a la noche, la filial de Montevideo del sindicato de maestros del Uruguay (ADEMU) convocó a un paro de 24 horas para el día siguiente . La medida se tomó luego de una asamblea convocada de forma grave y urgente por la agresión que había sufrido el martes una maestra que se desempeñaba en el área administrativa de Primaria.

La docente fue agredida por un colega, que también desempeñaba tareas administrativas, porque había sido tiempo atrás separado de su cargo de maestro por hechos de violencia.

Consultado sobre la conveniencia de suspender las actividades escolares de forma inmediata tras este tipo de situaciones, Caggiani señaló la necesidad de revisar este tipo de respuestas institucionales y sindicales.

"Cualquier situación de violencia es inasumible, pero tenemos que buscar otras formas de actuar que afecten menos al servicio educativo, por la importancia que tiene cada jornada para los estudiantes", afirmó el consejero durante la entrevista en Todo Un Tema.

Caggiani diferenció las agresiones externas que a veces sufren las escuelas de este caso en particular, calificando el hecho de "horrible", aunque puso en duda la proporcionalidad de la respuesta sindical. "Hay una compañera muy afectada, pero la medida adoptada no parece la respuesta más racional. No estamos ante una agresión externa hacia una maestra en el ejercicio habitual de sus funciones, sino ante un caso con un trámite administrativo en curso. La medida es legal y legítima, pero no es la más adecuada", argumentó.

El jerarca sostuvo que la activación de paros con pocas horas de anticipación desorganiza la vida cotidiana de las familias más allá del ámbito estrictamente pedagógico. "El paro automático no es un instrumento bueno, menos aún cuando se anuncia a pocas horas y afecta de verdad la vida de la gente. Cerrar lo educativo implica resolver un esquema de cuidados para el día siguiente, resolver la alimentación que estaba prevista en la escuela o el comedor, y alterar el arreglo familiar cotidiano", profundizó.

La perspectiva de un exdirigente sindical en la gestión educativa

Caggiani, cuya trayectoria profesional incluye el ejercicio de la docencia y la dirigencia sindical dentro de la Asociación de Maestros de Montevideo (de la cual fue desafiliado tras asumir cargos en la gestión pública), aseguró que mantiene la misma postura crítica hacia la automatización de las medidas de fuerza que sostenía cuando integraba el gremio.

"Yo resisto archivo. Cuando estaba en el sindicato pensaba exactamente lo mismo: el paro automático no es una herramienta adecuada. Cuando hay muchos paros en la educación hay que negociar intensamente, porque de lo contrario la dinámica no se sostiene socialmente", enfatizó.

No obstante, el consejero valoró la madurez general del movimiento sindical de la enseñanza en Uruguay en comparación con otros países de América Latina. Recordó que el sistema educativo uruguayo no registra huelgas de un mes de duración desde 1989 y subrayó la disposición al diálogo demostrada en momentos de crisis nacional, como la reapertura de centros educativos durante la pandemia de covid-19.

"Uruguay tiene sindicatos de la educación que en líneas generales son responsables. Fuimos el primer país de la región en abrir las escuelas durante la pandemia y lo hicimos a través de un acuerdo entre Presidencia, el Ministerio de Salud Pública, la ANEP y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza", recordó.