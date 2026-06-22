"Son situaciones del fútbol": lo que dijo sobre los goles Fernando Muslera, que empañó su regreso a la selección uruguaya con un grave error ante Cabo Verde y deja la duda para el partido ante España

Fernando Muslera se convirtió el domingo en el jugador uruguayo con más participaciones en los Mundiales , aunque parece poco probable que piense en celebrarlo. Un error del arquero le ofreció el empate en bandeja a Cabo Verde y complicó el pase de su equipo a segunda ronda.

Su regreso a la selección en el último momento, dos años después de anunciar su retirada de la Celeste y tras un Mundial de Catar 2022 en el que no había disputado un minuto, tenía todo para ser una bonita historia.

Convencido por la buena temporada de Muslera en su club, el Estudiantes de La Plata argentino, Marcelo Bielsa no sólo lo convenció de regresar al equipo nacional, sino que le dio la titularidad por encima de su arquero habitual, Sergio Rochet.

Pero en este Mundial de Norteamérica, la actuación de Muslera, de 40 años recién cumplidos, podría reabrir el debate sobre quién debería ocupar el arco celeste.

El dueño de la historia: el impresionante récord que consiguió Fernando Muslera por jugar con la selección uruguaya ante Cabo Verde en el Mundial 2026

El récord histórico que Fernando Muslera le batirá a Edinson Cavani con la selección uruguaya en los mundiales

Ya en el debut frente a Arabia Saudita (1-1), Muslera, que participa en su quinta Copa del Mundo, alternó lo excelente con lo menos bueno.

El gol de Arabia Saudita a Uruguay Foto: AFP

Evitó un gol en un saque de esquina al desviar con la mano izquierda un disparo a quemarropa del central Abdulelah Al Amri. Y tres minutos después, en otro córner, no logró bloquear el cabezazo del centrocampista Mohamed Kanno, y el mismo Al Amri aprovechó el rechace para adelantar a su equipo.

Tras el encuentro, el exportero internacional uruguayo Jorge Seré achacó en parte el gol a Muslera en declaraciones al medio digital Fix TV: "la pelota le pica antes y tiene que embolsarla y no dar ese rebote para adelante".

Una mala salida

Su actuación ante Arabia Saudita quedó, sin embargo, eclipsada por lo ocurrido ante el sorprendente Cabo Verde, contra el que empató a dos en Miami.

Fernando Muslera Foto: Chandan Khanna/AFP

En la primera parte, Muslera encajó un espectacular gol de falta, un zapatazo de 30 metros del centrocampista caboverdiano Kevin Pina ajustado al palo, en el que poco pudo hacer después de que se abriera su barrera de dos jugadores.

El portero sí fue culpable en el otro tanto de Cabo Verde, en la segunda parte, cuando Uruguay ganaba 2-1 y parecía tener controlado el partido.

Lo que dijo Fernando Muslera

La jugada partió con un error del defensa Mathías Olivera, que midió mal un pase hacia el centro desde la banda izquierda. Y empeoró con una salida a destiempo del arquero, al que se adelantó el delantero Hélio Varela para interceptar la pelota y empatar el partido con un tiro a puerta vacía.

Fernando Muslera y Helio Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

"Son situaciones del fútbol, en el tiro libre se abre la barrera, ahí te roba un segundo", explicó Muslera tras el partido en declaraciones recogidas por la prensa uruguaya. "El segundo gol es lo que es, un mal despeje, querés cubrir, llegás tarde", añadió.

El arquero uruguayo empañó así la noche en la que sumó su decimoctavo partido de Copa del Mundo, superando el récord previo de Edinson Cavani (17).

Tras el empate del domingo, Uruguay ocupa el segundo lugar del grupo H con dos puntos, los mismos que Cabo Verde. Y el viernes deberá ganarle a España, primera con cuatro puntos, si no quiere depender de otros resultados.

¿Seguirá confiando Bielsa en su golero para afrontar a los españoles, amplios ganadores de Arabia Saudita (4-0) el domingo?

FUENTE: Por Gerard Martinez, AFP