El dueño de la historia: el impresionante récord que consiguió Fernando Muslera por jugar con la selección uruguaya ante Cabo Verde en el Mundial 2026

El partido ante Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026 no será un encuentro más para la historia del fútbol de Uruguay y para la selección uruguaya . Más allá de la importancia de los tres puntos en juego, los ojos del mundo futbolístico están puestos sobre la figura de Fernando Muslera quien se transformó en leyenda.

Al saltar al campo de juego para afrontar dicho encuentro, el experimentado arquero grabó su nombre con letras de oro en el libro de los récords de la celeste, convirtiéndose oficialmente en el jugador del combinado nacional con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo.

Con su participación contra Cabo Verde, Fernando Muslera alcanzó la impresionante cifra de 18 presencias mundialistas en sus cinco participaciones, aunque en la anterior, Qatar 2022, solamente fue suplente de Sergio Rochet.

De esta manera, el arquero deja atrás la marca que había igualado el pasado lunes ante Arabia Saudita con otra leyenda contemporánea, Edinson Cavani, quien ostentaba el récord con 17 partidos.

Luto en el fútbol uruguayo: murió Víctor Guaglianone, campeón sudamericano con la selección uruguaya juvenil y con la mayor, además de jugar en Wanderers, Nacional y Lazio de Italia, entre otros

Este hito es el reflejo de una carrera marcada por la vigencia, la regularidad y el compromiso absoluto defendiendo el arco celeste en el torneo más exigente del planeta a lo largo de varias ediciones.

La hazaña de Muslera toma una dimensión aún mayor al repasar cómo queda configurado el prestigioso Top 5 de presencias mundialistas de la selección uruguaya, una lista reservada únicamente para los mitos del fútbol oriental:

Fernando Muslera: 18 partidos

Edinson Cavani: 17 partidos

Diego Godín: 16 partidos

Luis Suárez: 16 partidos

Ladislao Mazurkiewicz: 13 partidos

Superar a glorias de la talla de Ladislao Mazurkiewicz, y a los grandes referentes de la era moderna como Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani, consolida a Fernando Muslera en un altar de longevidad deportiva difícil de igualar.

En un puesto tan ingrato y exigente como el de arquero, el N°1 de Uruguay (quien juega con la casaca 23), quien el pasado 16 de junio acaba de festejar sus 40 años en pleno Mundial 2026, demuestra que el tiempo es su aliado, celebrando una marca mítica en el escenario ideal.