Luto en el fútbol uruguayo: murió Víctor Guaglianone, campeón sudamericano con la selección uruguaya juvenil y con la mayor, además de jugar en Wanderers, Nacional y Lazio de Italia, entre otros

El fútbol uruguayo se encuentra de luto ya que este domingo murió Víctor Homero Guaglianone, quien fuera campeón sudamericano juvenil y también de la Copa América de 1959 con la selección uruguaya , además de defender entre otros a Wanderers, Lazio de Italia y a Nacional.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Jugaba como delantero y también llegó a alternar como volante ofensivo. Tenía 89 años.

Víctor Homero Guaglianone comenzó su carrera en Wanderers, club que lo llevó a mostrarse y a la selección uruguaya, por sus buenos rendimientos.

Justamente con la celeste fue campeón del Sudamericano juvenil de 1954, el primero que se llevó a cabo y se disputó en Venezuela y Uruguay terminó invicto.

Uruguay busca romper un maleficio sin Luis Suárez ante el sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026; ya son 36 años de una curiosa racha

¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026?

Guaglianone fue de los pocos que jugó los seis partidos, y anotó dos tantos para la celeste que por primera vez obtenía el título con futbolistas como Héctor Demarco y el Chongo Escalada, entre otros.

En 1959, con la selección uruguaya mayor, ganó la Copa América de Ecuador, lo que hizo que lo vieran también en el viejo continente.

Víctor Homero Guaglianone cuando jugó en Lazio de Italia en 1960

En 1960, pasó de Wanderers a Lazio de Italia por 15 millones de liras.

No jugó mucho y fue cedido a Nacional en 1961, en el que fue dirigido por Roberto Porta.

Posteriormente volvió a Wanderers y emigró a 9 de Octubre de Ecuador, para pasar luego a Deportivo Galicia de Venezuela.

Retornó a Uruguay y fue delantero de Danubio. Atlético Bucaramanga de Colombia lo contrató por su buen juego, y se retiró después de defender las camisetas de Progreso y Colón.

Wanderers lo recordó con un posteo este domingo: