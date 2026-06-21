¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026?

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa jugará su segundo compromiso por el Grupo H del Mundial 2026 este domingo a la hora 19 en el Hard Rock Stadium de Miami, el mismo en el que jugó en su debut contra Arabia Sautita e igualó 1-1.
Los celestes necesitan ganar para tomar un poco de tranquilidad en la llave, por lo que es un encuentro que puede ser decisivo.
¿Cuándo juega Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026?
Uruguay enfrentará a Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.
El partido entre ambos equipos se disputará este domingo 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.
¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026 y dónde verlo?
El encuentro se jugará a la hora 19.
Los derechos de transmisión internacional para este partido en territorio uruguayo están distribuidos en varias plataformas y canales oficiales:
- Televisión abierta: Canal 5.
- Televisión por cable y satelital: DSports (disponible en DirecTV y operadores de cable autorizados).
- Streaming gratuito: Antel TV (para usuarios de la compañía de telecomunicaciones).
- Streaming de pago: DGO y Disney+ (plan Premium).