¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026?

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa jugará su segundo compromiso por el Grupo H del Mundial 2026 este domingo a la hora 19 en el Hard Rock Stadium de Miami, el mismo en el que jugó en su debut contra Arabia Sautita e igualó 1-1.

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Los celestes necesitan ganar para tomar un poco de tranquilidad en la llave, por lo que es un encuentro que puede ser decisivo.

¿Cuándo juega Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026? Uruguay enfrentará a Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

El partido entre ambos equipos se disputará este domingo 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.