El pedido especial que le hicieron los hinchas de Uruguay reunidos en la Banda Celeste, a las autoridades de la AUF en el Mundial 2026

Los hinchas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que se encuentran en el Mundial 2026 le hicieron un pedido especial a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de cara a los partidos que restan del Grupo H ante Cabo Verde este domingo a la hora 19 en Miami, y España, el viernes de la semana que viene a las 21 en Guadalajara.

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La intención de la llamada "Banda Celeste" es, entre otros, "fortalecer el aliento" del combinado nacional y que tengan la posibilidad de ingresar a los estadios con "los permisos para los instrumentos musicales".

Además, piden la colaboración para "la ubicación de la hinchada".

En una misiva enviada a las autoridades de la AUF, la Banda Celeste expresa.

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"Estimados representantes de la AUF:

Solicitamos el apoyo y la colaboración de la AUF para fortalecer el aliento a nuestra Selección Uruguaya a través de la organización de la Banda Celeste EEUU

Pedimos especialmente:

* Facilitar los permisos necesarios para el ingreso de instrumentos musicales al estadio.

* Colaborar en la ubicación de la hinchada para que la Banda Celeste pueda estar unida y organizada.

* Mantener una comunicación directa con la hinchada para coordinar acciones y alentar todos juntos a nuestra selección.

Creemos que una hinchada organizada, unida y apoyada por la AUF contribuirá a crear un ambiente más fuerte y representativo para Uruguay en cada partido.

Muchas gracias por su atención y apoyo. Banda Celeste EEUU".