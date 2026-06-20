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El pedido especial que le hicieron los hinchas de Uruguay reunidos en la Banda Celeste, a las autoridades de la AUF en el Mundial 2026

Un grupo de la hinchada uruguaya en Estados Unidos le envió una carta a la Asociación para que tome en cuenta algunos puntos y pueda colaborar con ellos

20 de junio de 2026 15:08 hs
hinchas de la selección uruguaya ante Perú en las Eliminatorias para el Mundial 2026 hinchada
FOTO: AFP

Los hinchas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que se encuentran en el Mundial 2026 le hicieron un pedido especial a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de cara a los partidos que restan del Grupo H ante Cabo Verde este domingo a la hora 19 en Miami, y España, el viernes de la semana que viene a las 21 en Guadalajara.

La intención de la llamada "Banda Celeste" es, entre otros, "fortalecer el aliento" del combinado nacional y que tengan la posibilidad de ingresar a los estadios con "los permisos para los instrumentos musicales".

Además, piden la colaboración para "la ubicación de la hinchada".

Lo que piden los hinchas de Uruguay en Estados Unidos para el Mundial 2026

En una misiva enviada a las autoridades de la AUF, la Banda Celeste expresa.

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"Estimados representantes de la AUF:

Solicitamos el apoyo y la colaboración de la AUF para fortalecer el aliento a nuestra Selección Uruguaya a través de la organización de la Banda Celeste EEUU

Pedimos especialmente:

* Facilitar los permisos necesarios para el ingreso de instrumentos musicales al estadio.

* Colaborar en la ubicación de la hinchada para que la Banda Celeste pueda estar unida y organizada.

* Mantener una comunicación directa con la hinchada para coordinar acciones y alentar todos juntos a nuestra selección.

Creemos que una hinchada organizada, unida y apoyada por la AUF contribuirá a crear un ambiente más fuerte y representativo para Uruguay en cada partido.

Muchas gracias por su atención y apoyo. Banda Celeste EEUU".

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